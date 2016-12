0 grade pe 12 iulie

Vremea capricioasă continuă să ne dea târcoale. După mai multe zile de caniculă în toată țara, ieri dimineață s-au înregistrat la Miercurea Ciuc 0,9 grade Celsius. Vorbim de cea mai scăzută temperatură consemnată în această vară în zonele locuite din ţară. Frig a fost și pe Vârful Omu, unde minima a fost de 0,4 grade C. Minima de 0,9 grade C a fost înregistrată la Stația Meteo Miercurea Ciuc, la ora 4.30, dar temperaturi foarte scăzute pentru iulie au fost consemnate de meteorologi în toate localitățile județului Harghita. Temperatura măsurată ieri la Miercurea Ciuc este foarte apropiată de minima absolută a lunii iulie în județul Harghita, de zero grade Celsius, înregistrată în mai mulți ani, începând din 1962 și până în 2010. În Dobrogea, prima zi din săptămână vine cu vreme frumoasă și cer mai mult senin. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele anunțate pentru astăzi se vor încadra între 26 și 31 de grade C. Mâine, însă, vom avea parte de ploi și furtuni, iar vremea se răcește. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 27 de grade Celsius, iar minimele între 16 și 20 de grade C. Miercuri, 15 iulie, temperaturile vor urca din nou. Vom avea cer variabil, parțial înnorat și maxime de până la 30 de grade C.