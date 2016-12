021/9551 - aici faceţi reclamaţii la Protecţia Consumatorului

18:40:04 / 13 Februarie 2015

bagaj pierdut

Buna ziua as vrea sa va informez ca am fost plecata in japonia cu compania luthansa si m-am intors acasa in Romania pe data de 14 decembrie si am fost retinuta in aeroport timp de 3 ore deoarece nu mia fost- gasit bagajul desi dupa un zbor foarte lung fiind foarte obosita am depus plangere la aeroportul otopeni si au spus ca nu sunt informatii despre bagajul meu si dupa 7 zile am sunat din nou la aeroport si au spus ca contactez compania luthansa deoarece ei sunt responsabil tin sa va anunt ca am facut toate demersurile si nu am primit nici un raspuns de si au trecut 2 lunii ce pot face in acest caz? Am fost plecata pentru prima data intr-o tara am platit un bilet foarte scump am avut cadourii pt familia mea la data respectiva 14 decembrie fiind in apropierea sarbatoriilor de iarna am pierdut toate bunuriile mele cadorii si amintirii vasi ruga foarte mult daca ma puteti ajuta cumva intr-un fel. Cu mult respect o zii buna va doresc si va-si ruga sa ma avetii in vedere