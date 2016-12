1 aprilie, zi de doliu la benzinărie

03:08:19 / 01 Aprilie 2014

AI DREPTATE NR.2 , DIN CAUZA LA UNUL CA NR. 10 AVEM VIATA DE CACAT , CARE AU VOTAT PESEDEUL .

MAI EULE DE LA NR . 10 ESTE INCOMPARABIL CEIACE A FACUT BOC CU CEIEACE FACE PONTA , PAI ASTA SCUMPESTE ABSOLUT TOT , ALIMENTE , INCALTAMINTE , IMBRACAMINTE , TRANSPORTUL IN COMUN , DACA ESTI SALARIAT SI AI SERVICIUL IN CAPATUL CELALALT DE ORAS , FATA DE DOMICILIUL TAU SI TREBUIE SA SCOTI IN FIECARE ZI MAI MULTI BANI PENTRU A TE DUCE LA SERVICIU CU TRANSPORTUL IN COMUN , DECI ESTI OBLIGAT SA DAI MAI MULTI BANI SI ASTA IN FIECARE ZI DE SERVICIU PE CARE TREBUIE SA-L PRESTEZI SI TE INTRB , CU CIT A MARIT PONTA SALARIILE SI PENSIILE SA POTI FACE FATA LA SCUMPIRILE FACUTE TOT DE EL , ORI FACE PARTE DIN GASCA DE HOTI USELISTI SI VORBESTI CA TE DOARE IN BASCA DE POPULATIA SARACITA DE ACESTI HOTI SI BANDITI , IESE LUMEA IN STRADA LA FEL CA IN UCRAINA DIN CAUZA ACESTOR HOTI SI BANDITI , UNITI IN PESEDE , HUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DE ASA PARTID MAFIOT .