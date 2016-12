1 Decembrie în şcoli

Elevii Liceului Teoretic „Decebal” Constanţa desfăşoară, inclusiv astăzi, o serie de activităţi dedicate Zilei Naţionale a României derulate sub genericul „1 decembrie 1918 - Un ideal al României Mari”. Printre manifestări s-a numărat şi recitalul grupului vocal alcătuit din elevi ai clasei a VI-a A, coordonaţi de profesorul de educaţie muzicală Nicu Ferbinte, care a interpretat melodii precum „Noi suntem români!”, „Basarabie frumoasă!”, „Lacrima limbii noastre”. De asemenea, a fost organizată o expoziţie de pictură cuprinzând lucrări realizate de elevii liceului pentru a marca momentul Marii Uniri sub coordonarea profesorului de educaţie plastică Ştefana Biţan. Şi elevii Şcolii Generale „Dan Barbilian” din Constanţa au sărbătorit Ziua Naţională a României. Ei au umflat zeci de baloane roşii, galbene şi albastre, cu heliu, pe care le-au lăsat să se înalţe la cer. Fiecare balon purta un bileţel pe care scris „Mă mândresc că sunt român!”. Elevii au susţinut şi un scurt moment artistic, cu poezii şi cântece patriotice.