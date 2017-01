1 Decembrie, sărbătorit şi la Bruxelles

00:19:36 / 30 Decembrie 2013

Dl

Domnule Alex, Cu tot respectul pentru dumneavoastra ca om, nu pot accepta minciunile pe care le-ari scris mai sus. Ma recomand la Bruxelles si peste tot in lume ca ROMÂN si sunt foarte mândru de asta. Vorbesc limba engleza sau franceza pentru ca acestea sunt limbile de lucru ale Comisiei europene, impreuna cu germana si toti comisarii europeni folosesc aceste limbi. Vorbesc limba româna de cate ori am ocazia si nu cred ca vreun functionar român care lucreaza in Comisie imi poate reprosa ceea ce dumneavoastra afirmați. Cât despre afirmatia dvs ca am organizat evenimente cu ocazia zilei nationale a .... Ungariei, asta mi se pare de-a dreptul revoltator și dacă nu aș miza pe dorința dvs de a provoca, v-aș invita sa va dovediti cele spuse. Anul acesta nu a fost primul eveniment organizat pentru a pune in valoare România la Comisia europeana. E suficient sa urmariti știrile de presă pentru a va informa legat de acest lucru. Nu cunosc mobilul ascuns al atitudinii dumneavoastra, dar va doresc sa va dea anul care vine cat mai multa bunatate si cat mai putina ura si dorinta de a face sau a gandi rau.