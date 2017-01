1 decembrie, Ziua Mondială de luptă împotriva SIDA

Din momentul în care a fost descoperită, în anul 1981, SIDA a ucis mai mult de 25 de milioane de oameni, fiind una dintre cele mai distructive maladii din istoria umanităţii. Numai în acest an s-au înregistrat 2,9 milioane de decese cauzate de HIV/SIDA, dintre care 380.000, la copii. Potrivit şefului Biroului de Programe de Promovare a Sănătăţii şi Educaţiei pentru Sănătate din cadrul Autorităţii de Sănătate Publică (ASP) Constanţa, dr. Loti Popescu, un neajuns cu care se confruntă ţara noastră este lipsa de înţelegere şi toleranţă faţă de cei infectaţi cu HIV. “Confruntată cu această problemă, societatea românească nu a avut nici timpul şi nici disponibilitatea de a se informa şi de a-şi schimba mentalitatea“, a declarat Loti Popescu în cadrul unei conferinţe de presă dedicate Zilei Mondiale de luptă împotriva SIDA, 1 decembrie. La rîndul său, directorul adjunct al Autorităţii de Sănătate Publică Constanţa, Mihaela Dinisov, a spus că, la nivelul judeţului nostru, campania de informare şi testare a locuitorilor judeţului, care are loc sub sloganul “Deschide-ţi inima, sînt la fel ca tine!“, continuă. În cadrul campaniei, ASP Constanţa a organizat ieri, în incinta Tomis Mall, o expoziţie de statui umane, cu sprijinul unor studenţi şi elevi. Mihaela Dinisov a mai declarat că toate persoanele care doresc îşi pot face gratuit testul HIV, în Constanţa, Mangalia şi Medgidia. “În Constanţa există 2.384 de cazuri depistate cu HIV/SIDA. 26 de cazuri au fost înregistrate la copii pînă în 13 ani, 690, la adolescenţi cu vîrste între 13 şi 18 ani, iar 310 cazuri la persoane peste 18 ani“, a declarat Dinisov. Cu ocazia Zilei Mondiale de luptă împotriva SIDA, pe parcursul mai multor zile, asociaţii nonguvernamentale organizează acţiuni de informare a populaţiei cu privire la modalităţile de prevenire a infecţiei cu HIV, dar şi depuneri de coroane pentru persoanele care au murit de cauza SIDA.