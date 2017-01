1 Mai în sudul litoralului

Primăria Mangalia a pregătit un sfârşit de săptămână cu multe surprize atât pentru cetăţenii oraşului, cât şi pentru turiştii veniţi în sudul litoralului, cu ocazia zilei de 1 Mai. Startul „serilor nebune de club” s-a dat vineri, în Club Vision din Olimp, cu o petrecere intitulată „Întâi... Mai tovărăşeşte”. Tot vineri, Sebastien G., gazda Clubului Vision, în colaborare cu Primăria Mangalia, a oferit tinerilor un spectacol live cu Mario (ex BUG Mafia). Sâmbătă, 30 aprilie, Primăria organizează party în Club Vision din Olimp cu un concert live Guess Live & deluxe acrobatics girls. Duminică, 1 mai, la ora 12.00, la Camping Venus, primarul Claudiu Tusac va petrece o zi de sărbătoare alături de aprox. 4.000 de cetăţeni ai municipiului Mangalia sub deviza „Mangalia petrece la iarbă verde” . Vor arde grătare pline cu mici şi toţi cei prezenţi vor putea bea o bere într-o atmosferă plăcută. Invitaţi speciali ai Primăriei vor fi Petrică Mâţu Stoian şi Gheorghe Gheorghiu. Transportul pentru cei care vor să participe la acestă petrecere în aer liber va fi asigurat de Primărie din staţiile 1 Decembrie, Poştă, sens-giratoriu, Gară. Weekend-ul se va termina într-o atmosferă incendiară „Classic vs. digital party” cu participarea L. Bărbulescu vs. Amadeea (The violin girl) & deluxe acrobatics girls, în Club Vision.