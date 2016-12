1 Mai incendiar în Mamaia şi Constanţa

Vine 1 Mai. Începe nebunia în staţiunea Mamaia, dar şi în Constanţa. Sunt promise petreceri în aer liber, în cluburi, unde viaţa de noapte va fi „degustată” de cei pentru care nopţile sunt destinate distracţiilor şi nu somnului. Aprox. 40.000 de turişti sunt aşteptaţi în minivacanţa de 1 Mai pe litoralul românesc. Cu siguranţă, cu toţii vor găsi modalitatea cea mai plăcută prin care să-şi petreacă cele câteva zile de vacanţă. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a anunţat, ieri, că de 1 Mai vor fi redeschise cluburile care au funcţionat în Mamaia şi anul trecut. Nu vom avea parte însă de deliciul oferit prin defilarea carelor alegorice. Costumele de carnaval nu vor lipsi însă cu desăvârşire. Domnişoare costumate vor putea fi văzute pe plaja EGO, la filmările clipului ce va fi realizat pentru melodia-imn a staţiunii. Pe lângă nenumăratele surprize pregătite de cluburi, cei care vin de 1 Mai la Mamaia au şansa să participe la filmările videoclipului. „Am fost la înregistrările melodiei şi a fost groaznic. E greu cu artiştii ăştia“, a spus Mazăre, zâmbind. În contradicţie cu spiritul său pragmatic, colaborarea cu cei doi artişti - Loredana şi Cabron - nu a fost chiar aşa cum se aştepta. „Mă gândeam că au versurile scrise, însă nu. Le-au făcut atunci, pe loc, printre o masă, câteva ţigări şi glume. Le-au scris şi am dat drumul la înregistrări. A ieşit bine“, a povestit primarul. El a explicat că şi-a dat acordul pentru versuri, dar că Asociaţia Dobrogea-Litoral va fi cea care va comanda clipul şi tot ea va avea drepturile de difuzare, bani ce vor fi folosiţi pentru promovare. „Loredana va primi drepturile de interpretare şi voi primi şi eu ceva din acele drepturi, pe care le voi ceda Asociaţiei, pentru promovarea clipului“, a mai spus Mazăre. Clipul va fi filmat pe 1 şi 2 mai, iar primarul va fi costumat în salvamar din anii ’40, adică în nişte „budigăi cu bretele“, după cum a spus chiar el. În clip vor apărea şi imagini cu turiştii care vor fi de 1 Mai pe litoral, prin cluburi, pe plajă. Revenind la „budigăi“, primarul a dezvăluit că, în perioada sezonului estival, toţi salvamarii vor avea costumaţii identice cu cea din clip. „Ne străduim acum să găsim material ca să le facem tuturor costumaţii. Nu e aşa de simplu, pentru că nu am găsit pe nicăieri pe aici materialul care ne trebuie şi care să aibă dungi roşii şi galbene - codul internaţional de culori al salvamarilor. Am făcut comandă tocmai din China. A fost un adevărat chin“, a explicat Mazăre.

PETRECERI CU MICI ŞI BERE Nici Constanţa nu va fi „ferită“ de distracţii de 1 Mai. Pe lângă show-urile incendiare ce vor fi oferite în staţiunea Mamaia, în parcurile din zona CET, Far şi Tăbăcărie vor fi organizate tradiţionalele serbări câmpeneşti. Nu vor lipsi micii, berea şi nici sucul pentru cei care sunt „certaţi” cu alcoolul. De asemenea, artişti de renume vor contribui la distracţia de care vor avea parte constănţenii. 200 de mii de lei a alocat administraţia locală pentru pregătirile de 1 Mai, primarul dezvăluind că a avut noroc să primească produse la preţuri extrem de mici de la producători.

ŞANTIERE ŞI ÎN MIJLOCUL SEZONULUI Revenind însă la distracţiile din Mamaia, trebuie să spunem că întregul sezon estival se anunţă a fi incendiar. Radu Mazăre a precizat că, dacă la 1 Mai vor fi deschise doar cluburile ce au funcţionat anul trecut, după 1 iunie se vor deschide şi altele. De aceea, el a menţionat că s-ar putea să vedem şantiere deschise şi după 15 mai. „Probabil vom avea şantiere în lucru şi în plină vară, însă la noi există posibilitatea de construire doar o lună în primăvară şi încă o lună în toamnă. Nu se poate face toată treaba în cele două luni. Dacă vom continua în stilul ăsta, ceea ce ar putea fi construit în doi ani, se va face în 20 de ani. Vom vedea ce va fi cu amenzile şi dacă ele vor fi aplicate. Interesul nostru este să dezvoltăm turismul. Trebuie să construim pasarele, locuri de parcare. Sunt şantiere private“, a explicat Mazăre. Primarul a mai spus că, în acest sezon estival, vor mai exista încă 1.300 de locuri de parcare pentru turiştii ce aleg ca destinaţie turistică Mamaia.

„CINE PLĂTEŞTE POATE AVEA PRETENŢII“ În ceea ce priveşte declaraţia ministrului Turismului, Maria Grapini, conform căreia aceasta intenţionează să stabilească zone de interes turistic naţional în care orice lucrare de construcţie se poate demara doar cu aviz de la minister, Mazăre a declarat: „Dacă acolo prevede ce înseamnă staţiune de interes naţional şi va da şi bani, este şi normal ca şi Guvernul să aibă ceva de spus. Dacă nu dă niciun leu, atunci nu trebuie să aibă nimic de spus. De fapt, trebuie definită noţiunea de staţiune de interes naţional. Mamaia a fost şi este cartier al Constanţei. Se plătesc impozite la fel ca în oraş, se dau autorizaţii de construcţie la fel ca în oraş, se fac investiţii la fel ca în oraş. Este un cartier în care vin turiştii, iar oamenii din Constanţa câştigă bani din salarii“.

ACUZE GRAVE Legat tot de avize şi construcţii ce ar trebui să se deruleze în Mamaia, primarul Constanţei a dezvăluit că aşteaptă de trei luni un aviz pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal din Mamaia. El a reclamat că nişte funcţionari dintr-un minister îl chinuie de trei luni cu avizul şi nu poate „demara nici măcar lucrările cu fonduri europene“. „Este vorba de PUZ pentru Mamaia, singurul loc din România unde este presiune investiţională, singura staţiune care funcţionează. Aceşti funcţionari îşi bat joc de mine şi de oamenii care stau cu banii şi aşteaptă să investească“, a declarat Mazăre, adăugând că, prin intermediari, i s-a cerut şpagă pentru aviz. Fără a da mai multe detalii, primarul a spus că peste două zile îi va prezenta situaţia premierului Victor Ponta şi, în cazul în care nu se va rezolva nimic, va prezenta totul în presă.