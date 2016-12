1 Mai pe plaja din Neptun

De un weekend cu adevărat fierbinte au avut parte turiştii, dar şi constănţenii care au ales să sărbătorească 1 Mai în staţiunea Neptun. Primarul Mangaliei, Mihai Claudiu Tusac, a vrut să dea un bun exemplu şi a petrecut „Ziua oamenilor muncii” în mijlocul mulţimii de turişti, care, timp de două zile, au dansat până la epuizare la concertele organizate pe plaja de la Steaguri, din staţiunea Neptun. L-am întâlnit pe edil chiar în timp ce se plimba, sâmbătă după-amiaza, prin staţiuni, pentru a aprecia modul cum au fost întâmpinaţi oaspeţii pe litoral, la acest început de sezon. „Am încercat să aducem turiştii de 1 Mai, la Neptun, care, într-un timp, era principala staţiune de distracţie a tineretului. Anul acesta, se vede o schimbare în bine, din punct de vedere al curăţeniei şi al aranjamentului în staţiuni. Turiştii au avut de unde să aleagă în materie de distracţii: Vama Veche, Neptun, Eforie, Costineşti sau Mamaia”, a declarat acesta.

Cum era şi firesc, Claudiu Tusac a „punctat”, în interviul neconvenţional, realizat chiar pe plajă: „Eu spun că suntem la nivelul staţiunii Mamaia sau al celor din Bulgaria. Sau poate chiar peste! Cred în potenţialul acestei zone ce reprezintă, până la urmă, 51% din litoral. Putem găsi aici, atât pentru tineri, cât şi pentru cei mai în vârstă, locuri unde se pot distra foarte bine”. Primarul a mărturisit că legătura pe care o are cu zona litoralului pe care o gestionează ascunde mai mult decât o latură politică sau profesională şi că se distrează în staţiunea amintită, oricând, la fel de bine şi pe orice stil de petrecere: „Personal, prefer Neptunul pentru că, în tinereţe, aici m-am distrat cel mai bine. În materie de muzică, nu am preferinţe speciale, chiar aseară (n. r. vineri) am dansat cu prietenii şi cu soţia pe plajă”.