1 Mai, sărbătorit în parcuri cu pensionarii

În acest an, Primăria Municipiului Constanţa a decis organizarea unor activităţi festive pentru pensionari cu prilejul zilei de 1 Mai, hotărârea fiind ieri aprobată de consilierii locali constănţeni. „Facem 1 Mai muncitoresc în parcuri. Când am fost la un post de televiziune, era cântăreaţa de muzică populară Maria Cârneci, şi m-am gândit că ar fi bine să le cânte pensionarilor constănţeni. Va fi cu mici, cu bere, cu muzică şi pupături, cum am mai făcut. Vor fi organizate festivităţi în trei locaţii în municipiul Constanţa, pe care le vom stabili ulterior”, a declarat primarul Radu Mazăre.