1 Mai, vestitorul unei veri fulminante

S-a deschis noul sezon, s-a redeschis… Mamaia, unul dintre cele mai fierbinţi puncte de pe harta mondială a cluburilor şi a distracţiilor de noapte. Cluburile au fost pline ieri noapte, chiar de 1 Mai, însă cea mai spectaculoasă petrecere de deschidere a sezonului estival 2014 a avut loc în clubul Bellagio. Primăria Constanţa şi Fashion TV au deschis într-un mod fulminant acest sezon care se anunţă unul mai exploziv decât cel precedent, aşa cum turiştii şi constănţenii s-au obişnuit deja de la un an la altul. În cadrul evenimentului de ieri noapte a fost lansat noul imn al staţiunii, „A lu’ Mamaia”, interpretat de Delia Matache şi Speak şi primit cu mare entuziasm de petrecăreţii estivali. Tot la petrecerea de ieri noapte, care a fost „condusă”, aşa cum era de aşteptat, de primarul Radu Mazăre, au mai avut loc show-uri extraordinare de modă, dans, animaţie, lumini, pirotehnie şi recitaluri, fiind anunţat, totodată, programul celor mai importante evenimente din cadrul Fashion TV Summer Festival 2014.

MAMAIA ŞI-A ÎNNOIT IMNUL La capitolul imagine, staţiunea-fanion a litoralului capătă o fermitate desăvârşită. Dacă anul trecut avea pentru prima dată un imn oficial de promovare cu videoclip, „Viva Mamaia”, interpretat de Loredana, Cabron, Alex Velea şi Radu Mazăre, acum, Mamaia are un nou imn oficial pentru 2014. Piesa, „A lu’ Mamaia”, interpretată de Delia şi Speak, a fost lansată în faţa turiştilor, constănţenilor şi a oficialităţilor. Primarul Radu Mazăre a fost din nou principalul „vinovat” pentru melodia care se anunţă a fi noul hit al verii. Acesta a fost prezent noaptea trecută în clubul Bellagio, unde a urmărit show-ul încântat, alături de apropiaţi precum viceprimarul Gabriel Stan, preşedintele Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanţa, Liviu Tramudana, directorul executiv al HCM Constanţa, Nurhan Ali, dar şi alţii.

Momentul culminant al serii a fost în mod categoric interpretarea live, în premieră, a noului imn al staţiunii. „Doamnelor şi domnilor, bine aţi venit la Mamaia! Dar Mamaia nu e a mea şi nici măcar a Constanţei… Mamaia este a României, a dumneavoastră, a tuturor! Cel mai bine vă vor explica cei care cântă imnul staţiunii Mamaia 2014, Delia şi Speak”, a spus, pe scenă, primarul Radu Mazăre.

Şi anul acesta, imnul staţiunii are în prim-plan o blondă, semn că reţeta de succes a imnului trecut, interpretat de Loredana, nu s-a schimbat. Delia Matache a venit în club îmbrăcată ca o divă, cu o pălărie exotică şi o ţinută nonconformistă, care îi acoperea doar parţial picioarele. Delia şi Speak au interpretat într-un mod foarte dezinvolt piesa, în aplauzele şi ovaţiile celor care au umplut clubul, veniţi din toate colţurile ţării şi de peste hotare.

„Nu a durat foarte mult realizarea acestei piese, vorbim de doar câteva zile. Totul a decurs natural, ştiam ce trebuie să facem, a fost foarte distractiv. Eu mă cunosc cu Delia de vreo opt ani, dar până acum nu am avut ocazia să colaborăm şi nu pot decât să fiu onorat că interpretez alături de ea imnul staţiunii. Abia aştept să filmăm clipul în această lună, însă nu ştim exact când, pentru că totul depinde de vreme”, a declarat solistul Speak. „Va fi, cu siguranţă, hitul verii lui 2014”, a promis Delia.

URMEAZĂ O VARĂ FABULOASĂ CU FASHION TV În cadrul show-ului de ieri au mai avut loc „desfăşurări importante de forţe” pe scenă. Reprezentanţii Fashion TV au anunţat programul evenimentelor realizate împreună cu Primăria Constanţa în această vară. Astfel, în perioada 14 - 25 mai, staţiunea Mamaia va fi promovată de modelele Fashion TV la Festivalul de Film de la Cannes, iar în perioada 1 iulie - 1 septembrie, va fi deschis, în Piaţa Cazinoului din Mamaia, Fashion Corner-ul, punctul de informare şi promovare a evenimentelor din staţiune pentru turişti. În perioada 28 iunie - 23 august, în fiecare sâmbătă, se vor derula defilările de la cea de-a III-a ediţie a Carnavalului Mamaia, la care vor participa minimum zece care alegorice realizate cu un decor special. Acestea îşi vor etala echipele de animatori şi show-urile lor în timpul defilării.

Şi în acest an, Carnavalul Mamaia va avea trei ediţii speciale ce se vor bucura de prezenţa primarului Radu Mazăre şi a carului alegoric al Primăriei Municipiului Constanţa. Pe 1 şi 2 august se va desfăşura în centrul staţiunii o nouă ediţie a Romanian Fashion Weekend, eveniment ce promovează moda românească, iar pe 8 şi 9 august va avea loc Baby Fashion Weekend, eveniment dedicat modei pentru copii. În weekend-ul 15 - 16 august va avea loc International Fashion Weekend 2014, transmis în direct prin intermediul Fashion TV în peste 180 de ţări. Acest weekend are drept scop găzduirea în staţiunea Mamaia a unui eveniment internaţional prin prezenţa unor nume de rezonanţă mondială din industria de fashion, cinematografie şi muzică. Totodată, pe 22 august, Fashion TV Summer Festival va mai desfăşura un episod de glorie: gala Fashion Tourism Awards Litoral, în cadrul căreia vor fi premiate cele mai apreciate locaţii de pe litoral din toate categoriile de servicii: hoteluri, restaurante, plaje, terase, baruri, cluburi. Evenimentul are drept scop stimularea agenţilor economici implicaţi în industria turistică a staţiunii Mamaia.

SHOW CA LA IBIZA, SAINT-TROPEZ SAU DUBAI 1 Mai în Bellagio a reprezentat o noapte de pomină, din punct de vedere al spectacolului. Printre momentele marcante s-au numărat o prezentare de modă cu rochii de seară semnate de Cătălin Botezatu, un show de animaţie, lasere şi pirotehnie marca Bellagio, intitulat „Ibiza Robat Show”, dar şi un recital cu MC-ul oficial al Fashion TV International, Anja J. Blonda, care le-a dezvăluit şi o surpriză românilor, mărturisind că noua ei piesă, „Trillionaire”, pe care a cântat-o live, va beneficia de un videoclip în care vor fi filmate cadre şi la Mamaia, staţiune pe care o iubeşte şi doreşte să o arate lumii. Blonda i-a mulţumit în mod special primarului Radu Mazăre de pe scenă, pe care, după reprezentaţie, l-a îmbrăţişat şi l-a luat la dans. „Vă mulţumesc tuturor celor de aici, din România şi Mamaia, pentru atmosfera minunată pe care o realizaţi. Iubesc România şi iubesc Mamaia, pe care vreau să o arăt lumii. Vreau să prezint clipul meu cu filmări realizate aici în toate colţurile lumii, În Dubai, New York, Polonia, Italia, Germania, peste tot! Vă iubesc, România”, a declarat frumoasa vedetă.

Noaptea s-a încheiat cu un mult aşteptat concert live al australianului cu origini libaneze Faydee, care cu hiturile sale „Laugh Till You Cry” şi „Can’t Let Go” a cucerit inimile tinerelor din întreaga lume, iar româncele nu fac deloc excepţie.

Mulţumit de noul imn, de desfăşurarea spectacolului şi de deschiderea noului sezon, primarul Radu Mazăre a conchis simplu şi optimist: „Cu sezonul şi cu imnul, situaţia este la fel cum au mers lucrurile la Mamaia şi până în prezent, de la bine… la mai bine!”.