10 ani de la atentatele din SUA, comemoraţi printr-o expoziţie foto-video

Jurnalistul Florin Ghioca, singurul fotoreporter român care a participat, până în prezent, la cinci misiuni în teatrele de operaţii din Afganistan şi cunoscut constănţenilor pentru work-shop-urile susţinute, vara trecută, în cadrul proiectului „Vama sub lumini de Oscar” - Stufstock 2010, dar şi datorită expoziţiei vernisată la Cărtureşti, „Copiii Afganistanului”, pregăteşte un nou eveniment. Este vorba despre o expoziţie foto-video care marchează, pe 11 septembrie, 10 ani de la atentatele din New York şi Washington, în care aproape 3.000 de oameni şi-au pierdut viaţa. Acela a fost, de fapt, momentul zero al conflictului militar din Afganistan, „scânteia” care avea să declanşeze cel mai mare conflict militar de la Al Doilea Război Mondial, în care au fost implicate 42 de state, printre care şi România.

FOTOGRAFII ŞI FILME DOCUMENTARE La 10 ani după izbucnirea conflictului militar, FG Photography va prezenta, la Bucureşti, vernisajul expoziţiei foto-video „My Afghanistan”, semnată de Florin Ghioca. Astfel, pe 11 septembrie, de la ora 20.00, în vechea clădire a unei foste tipografii, situată la intersecţia străzilor 11 Iunie şi Gramont, Florin Ghioca va recrea o parte din lumea pe care a văzut-o prin intermediul aparatului foto. Insurgenţi talibani, soldaţi, fotografii, proiecţii video, efecte speciale, arme, mâncare tradiţională gătită pe loc de bucătari arabi şi nelipsitul ceai afgan, vor fi ingredientele unui vernisaj unic până acum, în România, în care cele 43 de fotografii şi filmele documentare pregătite vor fi dezvăluite sub forma unei adevărate lupte.

Aflat la a patra expoziţie personală, Florin Ghioca a precizat: „Am pornit de la ideea că am să arat publicului imagini din Afganistan, dar am ajuns la concluzia că cel mai bine este să-l introduc cu toate simţurile în atmosfera de acolo. Aşa că am să încerc să aduc la Bucureşti o parte din războiul pe care aliaţii îl duc cu Al-Qaeda. Astfel, vom încerca să comemorăm împreună un deceniu de lupte sângeroase, în care, pe lângă militarii şi insurgenţii combatanţi, au fost şi numeroase victime colaterale, începând chiar cu cei care şi-au pierdut viaţa în tragicul 9/11”.

Expoziţia „My Afghanistan” rămâne deschisă până pe 18 septembrie, intrarea este liberă, iar sumele obţinute în urma vânzării fotografiilor vor fi folosite pentru campanii umanitare, în cursul iernii următoare, în folosul copiilor afgani, afectaţi de sărăcie, malnutriţie, frig şi boli.