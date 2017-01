10 milioane de dolari pentru 16 ani de închisoare pe nedrept

Un bărbat din New York care a petrecut 16 ani în închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o a obţinut zece milioane de dolari despăgubire din partea autorităţilor oraşului, a anunţat, miercuri, avocatul lui. Jabbar Collins, un afroamerican ce în prezent are 42 de ani, a fost condamnat în Brooklyn, în martie 1995, pentru uciderea unui rabin, Abraham Pollack, în februarie 1994, în principal pe baza unor mărturii care susţineau că a fost văzut fugind de la locul crimei. El avea atunci 21 de ani. Din închisoare, Collins a învăţat dreptul şi a descoperit că unul dintre martori a revenit asupra declaraţiilor, chiar înainte de proces, fără ca avocatul lui să fie informat. Declaraţiile acestuia au fost scrise de poliţie, iar martorul a explicat că le-a semnat sub constrângere, pentru a evita să fie inculpat într-un alt caz. Jabbar Collins a descoperit şi alte practici dubioase şi un judecător i-a anulat condamnarea în iunie 2010, denunţând aceste practici ruşinoase ale biroului procurorului din perioada respectivă, Charles Hynes. Collins a fost eliberat. El a depus însă plângere în civil împotriva oraşului şi statului New York. Cele două părţi au preferat un acord amiabil, pentru a evita procesul. Statul a acceptat luna trecută să plătească trei milioane de dolari, iar oraşul, al cărui proces urma să înceapă în octombrie, zece milioane.

Oraşul New York a rezolvat amiabil mai multe proceduri intentate de persoane condamnate din greşeală în anii '80 şi '90. Cinci bărbaţi acuzaţi pe nedrept de uciderea unei femei care făcea jogging în Central Park, în 1989, în timp ce erau adolescenţi, au obţinut recent un milion de dolari pentru fiecare an petrecut în închisoare, potrivit avocatului lui Collins, Joel Rudin. În februarie, oraşul a anunţat că îi va plăti 6,4 milioane de dolari lui David Ranta, un bărbat care a petrecut 23 de ani în închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o. De la ieşirea din închisoare, Jabbar Collins lucrează ca asistent juridic la cabinetul avocatului său. De acum bogat, el a decis să înceapă prin a-şi lua vacanţe lungi şi vrea apoi să devină pastor, continuând să lucreze pentru persoanele condamnate în mod nedrept.