Actorul, mimul şi regizorul britanic Charlie Chaplin are parte de un omagiu… sclipitor. Acesta a fost imortalizat pe o serie rară de monezi de argint aparţinând companiei The Perth Mint, specializată în comercializarea de materiale preţioase. Totodată, va fi lansată şi o monedă de aur care va avea un portret în relief al celebrului său personaj Vagabondul, încadrat de inscripţiile “Charlie Chaplin” şi “100 years of laughter”, în traducere, „100 de ani de râs“. Moneda de argint va avea inscripţionată secvenţa finală din filmul mut “The Circus”, datând din 1928. Compania va lansa o mie de monezi de aur cu o valoare de 750 de dolari fiecare. Moneda va fi comercializată într-un dispozitiv MP4 care, odată deschis, va reda un scurt videoclip pe muzică compusă de Charlie Chaplin. Vor fi realizate şi 5.000 de monezi de argint, la preţul de 109 dolari fiecare, care vor fi comercializate într-o cutie de latex transparentă. De numele lui Charlie Chaplin se leagă începuturile cinematografiei de la Hollywood, acesta realizând peste 80 de scurtmetraje şi lungmetraje de-a lungul unei cariere în care s-a adaptat de la filmul mut la cel cu sonor.