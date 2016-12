100 de burse „Orizonturi Deschise”, rîvnite de sute de tineri

În data de 15 iunie s-a încheiat perioada pentru înscrierile în programul Orizonturi Deschise, program naţional de burse private pentru tinerii care doresc să urmeze cursuri de master sau doctorat, în cadrul unei universităţi de prestigiu din străinătate. În urma centralizării tuturor dosarelor de înscriere primite, 478 de tineri se califică pentru procesul de evaluare, în vederea obţinerii unei burse Orizonturi Deschise. „Derulăm pentru al doilea an consecutiv acest program de burse şi conform aşteptărilor, avem mult mai mulţi candidaţi. Datele sînt cu adevărat execelente. Majoritatea dosarelor au fost trimise de către tineri acceptaţi la primele zece universităţi din lume, respectiv Harvard, Oxford, Cambridge, Imperial College London. Am primit dosare foarte bune şi din partea unor viitori studenţi la şcoli de business de top, precum Institut Europeen Administration des Affaires, Rotterdam School of Management, International Institute for Management Development etc.”, a adăugat Antonio Ciocan, director de Program, Fundaţia Dinu Patriciu. Sarcina de evaluare a dosarelor de aplicaţie pentru acordarea celor 100 de burse Orizonturi Deschse va reveni şi anul acesta Comitetului de Încredere al Fundaţiei, format din: Ionel Haiduc - doctor în chimie, preşedinte al Academiei Române; Andrei Pleşu - doctor în istoria artei, rector al Institutului de Studii Avansate „New Europe College”; Petre Roman - doctor în mecanica fluidelor, profesor la Universitatea Politehnică Bucureşti. Din acest an, Emil Hurezeanu - scriitor şi publicist şi Dan Pascariu - preşedinte al Consiliului de Administraţie Unicredit Ţiriac Bank s-au alăturat membrilor juriului. Rezultatele finale, respectiv numele bursierilor Orizonturi Deschise pentru anul 2009 - 2010, vor fi aduse la cunoştinţa beneficiarilor şi a publicului larg, în data de 18 iulie, pe website-ul Fundaţiei www.fundatiadinupatriciu.ro.

Orizonturi Deschise este un program de burse private pentru acei tineri care au absolvit o facultate şi care doresc să urmeze cursuri de pregătire de master sau doctorat la cel mai înalt nivel, în cadrul universităţilor de prestigiu din afara ţării. Fundaţia Dinu Patriciu acordă anual 100 de burse, în valoare individuală de 15.000 dolari pe an, pe toată perioada programului de pregătire, condiţia fiind ca bursierii să îşi menţină nivelul rezultatelor academice.