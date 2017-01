100 de copii din Grădina şi Tîrguşor, la Constanţa

Sîmbătă este ultima zi a programului “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2008”, demarat în urmă cu cinci săptămîni, la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu. Ieri, în penultima zi, de excursia oferită în cadrul programului au beneficiat copii din comunele Grădina şi Tîrguşor, care au venit să viziteze Constanţa şi obiectivele cuprinse în program. Prin acest program finanţat de CJC, 4.000 de copii din zona rurală a judeţului au beneficiat, în perioada acestei veri, de excursii gratuite la Constanţa, mai exact la Delfinariu, Acvariu, Telegondolă, Aqua Magic şi circul Circo Aquatico. Copiii s-au simţit foarte bine atunci cînd s-au plimbat cu telegondola, acest obiectiv fiind introdus anul acesta în program, dar şi la Aqua Magic şi la circ, avînd în vedere că unii dintre ei nu au mai avut ocazia să ajungă în astfel de locuri. “Am observat acum specii pe care nu le mai văzusem atît de aproape niciodată, iar de unele dintre ele nici nu ştiam că există. Ideea ca noi să venim aici este extraordinară, pentru că în acest fel putem vedea şi noi aceste locuri. Este foarte frumos. Cu telegondola mi-a plăcut foarte mult, pentru că am văzut parcul de distracţii Aqua Magic de sus şi pentru faptul că am făcut acest lucru împreună cu colegii mei“, a spus Claudia Gabriela Ciobanu, de 11 ani, din Grădina. Cum au ajuns în Aqua Magic, cei aprox. 100 de copii din Grădina şi Tîrguşor şi-au lăsat rapid lucrurile lîngă însoţitori şi s-au grăbit să încerce toate toboganele, jacuzzi-ul şi să se plimbe cu colacul pe rîul din parcul de distracţii. “Este o bucurie pe care nu mulţi dintre noi o pot avea. Ne simţim foarte bine şi mă bucur că am venit aici. Toate locurile pe care le-am vizitat au fost extraordinare“, a spus Robert Ionuţ Rotaru, de 14 ani, din Tîrguşor.