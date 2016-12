100 de copii născuţi prin fertilizare in vitro

Aproape 100 de copii s-au născut prin programul Ministerului Sănătăţii (MS) de fertilizare in vitro demarat în iulie 2011, iar alte peste 150 de femei sunt însărcinate în trimestrul II sau III, acestora adăugându-li-se sarcinile recente, de trimestru I, necentralizate, potrivit dr. Nicolae Suciu, membru în comisia Subprogramului Naţional de Fertilizare in Vitro şi Embriotransfer. „În România, se estimează că un cuplu de vârstă reproductivă din şase se confruntă cu probleme de fertilitate, întâmpinând dificultăţi în realizarea dorinţei de a-şi întregi familia prin aducerea pe lume a unui copil. Toate aceste cupluri au o nevoie reală de acces la tratamente medicale specifice, cu atât mai mult cu cât impactul acestei afecţiuni medicale asupra pacienţilor nu este doar de natură fizică, ci şi psihică, socială şi economică”, a mai spus dr. Suciu. Situaţia financiară a majorităţii tinerelor cupluri care sunt nevoite să apeleze la fertilizare in vitro este, de cele mai multe ori, agravată de sumele semnificative consumate anterior din bugetul familial, în procesul complex al diagnosticării infertilităţii şi pentru o serie de tratamente preliminare recomandate. În prezent, sunt 1.133 de dosare de fertilizare aprobate, potrivit lui Suciu. Alţi 150 de bebeluşi urmează să vină pe lume anul viitor, iar între ei sunt şi gemeni. Într-un an, mai precis în perioada iulie 2011 - august 2012, au fost înregistrate 1.499 de aplicaţii pentru fertilizare in vitro. În acest interval, 1.147 cupluri au fost declarate eligibile, iar 276 au fost respinse, potrivit datelor oficiale. Pentru a fi acceptate în programul naţional, cuplurile trebuie să se încadreze în criteriile MS. Aproximativ 10-15% din populaţie se confruntă, în perioada de reproducere, cu probleme de infertilitate, a mai spus dr. Suciu. „Dar dacă 20% din populaţie are probleme de infertilitate, asta nu înseamnă ca toţi aceştia să solicite feritilizare in vitro, ci trebuie o ierarhizare”, a mai spus medicul.

OMS Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) recunoaşte infertilitatea drept boală cu implicaţii psihologice, economice şi sociale. „Poate avea efecte grave, cum ar fi depresia”, a subliniat dr. Suciu. Potrivit OMS, rata infertilităţii este în creştere, atingând în prezent aproximativ 15% din cuplurile de vârsta reproductivă. Practic, un cuplu de vârstă reproductivă din şase se confruntă cu probleme de fertilitate.