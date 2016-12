100 de medicamente pe zi pentru a trăi 150 de ani

Un om de ştiinţă britanic, specializat în cercetarea în domeniul tehnicilor anti-îmbătrânire, susţine că va trăi până la 150 de ani, iar pentru a atinge această vârstă înaintată ia 100 de medicamente zilnic şi verifică regulat proprietăţile biochimice ale sângelui său. Alex Zhavoronkov este director al Biogerontology Research Foundation şi autor al unei cărţi intitulate ”The Ageless Generation: How Advances in Biomedicine Will Transform the Global Economy” (Generaţia fără vârstă: Cum vor transforma evoluţiile din bio-medicină economia mondială). Zhavoronkov crede că impactul psihologic al îmbătrânirii este principalul obstacol în faţa longevităţii şi consideră că depăşirea propriilor aşteptări referitoare la îmbătrânire este o parte importantă a muncii sale. El crede că persoanele care ating acum vârste foarte înaintate au trăit în condiţii mult mai dure decât cele din prezent. În ianuarie, Zhavoronkov a făcut pariu pe un milion de dolari cu colegul său expert în longevitate, Dmitri Kaminskiy, referitor la care dintre ei va trăi mai mult.