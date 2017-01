100 de revoluționari constănțeni au protestat la Guvern

06:54:22 / 13 Ianuarie 2015

Dreptate

Din cei asa zisi revolutionari in numar de 800 in plata numai la Constanta sa iasa barem unul in mass mrdia si sa spuna ce fapte de vitejie a comis fata de ceilalti manifestanti care au participat la revolutie si care cred si acum ca a fost o datorie de onoare.Solicitam sa apare nominal in presa lista celor 800 de asa zisi revolutionari care au supt fraudulos din bani poporului ani de zile iar acum cand vede ca sar putea pe buna dreptate sa li se ia acea indemnizatie pe care au luat-o fraudulos fac diferit proteste pentru intimidarea autoritatilor care vor sa faca dreptate in aceasta cauza