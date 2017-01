100 de stele căzătoare pe oră!

Românii de pe întreg teritoriul ţării au ocazia să admire şi în această noapte (după noaptea trecută) spectacolul oferit de o ploaie de stele a cărei intensitate va fi de aprox. 100 de meteori pe oră. Potrivit specialiştilor, perioada maximă în care se pot observa perseidele (stele căzătoare) care ne încîntă în fiecare an, în această lună, o reprezintă nopţile de 11 spre 12 şi 12 spre 13 august. Pentru ca stelele căzătoare să poată fi observate trebuie ca radiantul meteorilor să fie deasupra orizontului. Radiantul este locul de pe bolta cerească din care se revarsă fluxul de meteori şi care este, în cazul Perseidelor, constelaţia Perseu. În mod tradiţional, curenţii de meteori sînt numiţi în funcţie de constelaţia în care se află radiantul. Corpurile meteorice sînt resturi de comete care s-au împrăştiat în timp de-a lungul traiectoriei cometei care le-a produs. Cînd atmosfera Pămîntului întîlneşte aceste corpuri, au loc adevărate ploi de stele. August este cunoscută drept luna meteorilor, dîre luminoase lăsate în urmă de particule cu dimensiuni de 1 mm putînd fi observate în permanenţă pe cer. “La intrarea în atmosferă, meteorii încep să ardă şi pe cer se văd dîre luminoase. Dacă arderea este completă, avem de-a face cu meteori, iar dacă nu ard complet, vor ajunge pe pămînt sub formă de meteoriţi”, a declarat muzeograful Planetariului Constanţa, Simona Cosneanu. Perseidele se pot observa în perioada 17 iulie - 24 august, iar maximul curentului din acest an se înregistrează pe 13 august. “În noaptea de 12 spre 13 august, perseidele se pot observa în oraşele mari cu condiţia ca cerul să nu fie acoperit de nori”, a mai spus Simona Cosneanu. Perseidele se vor putea observa pînă pe 24 august, dată la care acestea se află la aprox 20 de km de Pămînt. Perseidele sînt cea mai cunoscută ploaie de stele căzătoare, chiar dacă nu cea mai puternică. Azi-noapte, la Planetariu, persoanelor interesate li s-au pus la dispoziţie instrumente pentru observarea fenomenului.