100 de tichete pentru „Rabla” constănţeană

Ministerul Mediului a alocat Constanţei 100 de tichete prin programul de stimulare a înnoirii parcului auto „Rabla 2012” pentru persoane fizice. Administratorul firmei care se ocupă de program în municipiul Constanţa, VMB Lux Sonor, Constantin Malciu, a declarat că numărul tichetelor este insuficient, în condiţiile în care aproape 200 de proprietari de vechituri aşteaptă, din martie, să intre în posesia voucherelor pentru a-şi cumpăra maşini noi. Acesta a primit, în sesiunea din martie a programului „Rabla”, o sută de vouchere care s-au epuizat în doar câteva zile. Constantin Malciu susţine că, cel târziu marţi, 14 august, va da cele 100 de tichete iar, miercuri, 15 august, va pleca la Bucureşti şi va încerca să obţină o nouă tranşă pentru a-şi putea onora cererile. Administratorul VMB Lux Sonor susţine că se gândeşte să se retragă din programul „Rabla” pentru că nu are continuitate, iar responsabilitatea firmei sale este mult prea mare. „Sunt obligat să primesc maşinile, nu am cum să le refuz pentru că astfel mă dau afară din program sau mă trezesc cu procese deschise de clienţi. În condiţiile în care finanţarea programului nu are o continuitate, eu am o mare responsabilitate asupra maşinilor pe care le iau în custodie. Stau aici cu lunile. „Rabla” este un program foarte bun, dar nu are continuitate. Sunt persoane care deja şi-au luat maşini noi şi încă aşteaptă tichetele. Şi ce să mai facă acum cu ele? Doar să le vândă mai departe”, a declarat Constantin Malciu. Valoarea unui tichet din programul „Rabla 2012” este de 3.800 lei.