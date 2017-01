100 de volume despre istoria şi tradiţiile Chinei au ajuns la UMC

Studenţii Universităţii Maritime Constanţa (UMC) au acum ocazia de a afla mai multe despre istoria şi cultura Republicii Populare Chineze. La sfîrşitul săptămînii, Excelenţa Sa, Consulul General al Republicii Populare Chineze, Wang Tieshan, a donat, în numele ţării pe care o reprezintă, 100 de cărţi, CD-uri şi DVD-uri, bibliotecii UMC. „Nu este singura donaţie de acest gen. Noi am donat cărţi şi universităţilor constănţene Andrei Şaguna şi Ovidius. UMC este o instituţie de învăţămînt importantă şi am discutat chiar şi despre o eventuală înfrăţire între aceasta şi Universitatea Maritimă din Shanghai. Consulatul doreşte să ajute la dezvoltarea unui parteneriat între aceste două instituţii de învăţămînt superior, avînd în vedere că oraşul Constanţa este un important port la Marea Neagră, iar Shanghai este, la rîndul său, cel mai important port din Orientul îndepărtat”, a declarat Excelenţa Sa Wang Tieshan. Şi pentru că ziua donaţiei a coincis cu deschiderea oficială a Jocurilor Olimpice (JO) de la Beijing (8 august), UMC a primit din partea reprezentantului statului chinez şi două dintre drapelele oficiale ale JO. „Pentru noi, cifra 8 este o cifră norocoasă. Tocmai din acest motiv, JO au fost deschise în ziua de 8 din luna a 8-a a anului 2008, la ora locală 8.00. Avînd în vedere că şi acţiunea noastră a avut loc la aceeaşi dată, consider că este un semn bun, care garantează succesul acţiunilor noastre viitoare”, a mai declarat Excelenţa Sa. Colaborarea cu universitatea de profil din Shanghai este, potrivit rectorului UMC, prof. univ. dr. ing. Cornel Panait, o bună ocazie de a învăţa de la omologii chinezi. „Am fost la Universitatea din Shanghai şi am fost impresionat de ceea ce am văzut. Consider că este un model de urmat. Am primit deja acordul Primăriei Shanghai pentru realizarea unui parteneriat şi acum aşteptăm să dezvoltăm o legătură cît mai strînsă cu mediul academic chinez”, a declarat prof. univ. dr. Panait. Cărţile donate de Consulatul Republicii Populare Chineze vor fi promovate în rîndul studenţilor umecişti, care vor putea pătrunde în acest fel misterele bogatei culturi orientale.