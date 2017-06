„100% jazz and more“ la Bucharest International Jazz Competition

Bucharest International Jazz Competition se va desfășura sub sloganul "100% jazz and more", la Cinema PRO, în perioada14-21 mai, în cadrul Festivalului Internaţional EUROPAfest. Portofoliul concurenţilor la ediția din acest an include participări la evenimente internaţionale prestigioase ca Festivalul de Jazz de la Montreux, Thelonius Monk Festival, Red Sea Internaţional Jazz Festival sau Lionel Hampton Jazz Festival USA. Va fi o săptămână întreagă dedicată jazz-ului: concerte, jam sessions şi workshopuri, la finalul căreia, pe 20 mai vor fi cunoscuţi cei mai buni artişti ai noii generaţii de jazz. "Sunt mândru să vă spun că la doar 11 ani de la debut, Bucharest International Jazz Competition este cotat drept al doilea concurs de jazz din Europa și al treilea pe plan mondial. Concursul contribuie în mod semnificativ la construirea unei imagini pozitive a României în lume, făcând posibilă includerea țării noastre pe harta internațională a evenimentelor de jazz majore ", a spus Luigi Gageos, director EUROPAfest.