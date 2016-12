1.000 de angajări, prin AJOFM, în trei luni

Prin intermediul Programului de Ocupare pe 2015, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a reușit să încadreze în câmpul muncii, în primele 3 luni din 2015, 92.839 de persoane. „Cifrele reprezintă peste 26% din ceea ce ne-am propus prin Programul Naţional de Ocupare pentru anul în curs. Obiectivele generale, pe care le urmărim în fiecare an, sunt creşterea șanselor de ocupare şi valorificarea competenţelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe piaţa internă, prevenirea șomajului de lungă durată, facilitarea tranziţiei de la șomaj la ocupare”, a declarat preşedintele ANOFM, Cristiana Barbu. La nivel național, în funcţie de vârstă, cele mai multe locuri de muncă au fost identificate pentru persoanele aparţinând grupei de mijloc, 35 - 45 de ani (23.861), urmate de cele cu vârsta cuprinsă între 25 şi 35 de ani (22.882). Cele mai puţine locuri de muncă au fost ocupate de persoanele cu vârsta peste 55 de ani (7.723). Judeţul care se află pe primul loc în ceea ce priveşte ocuparea este Timiş, cu 6.375 de persoane încadrate, urmat de Suceava, cu 6.348, Bucureşti, cu 4.892 de persoane ocupate, Neamţ, cu 4.708, şi Hunedoara, cu 4.438 de persoane. La Constanța, în primele 3 luni din acest an și-au găsit un loc de muncă, prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), 1.020 de persoane. Potrivit datelor furnizate de ANOFM, cei mai mulți constănțeni care au reușit să-și găsească o slujbă au fost cei cu vârste peste 45 de ani (448), urmați de cei cu vârste cuprinse între 35 și 45 de ani (286) și de cei cu vârste între 25 și 35 de ani (204). În schimb, doar 82 de persoane care au sub 25 de ani și-au găsit un job. La fel de greu a fost și pentru cei mai în vârstă: 139 de persoane cu vârsta peste 55 de ani au reușit să-și găsească un loc de muncă. Totodată, la Constanța, din cele 1.020 de persoane care au ocupat un post, 714 provin din mediul urban și doar 306 din mediul rural, iar 522 sunt femei și 498 bărbați. Printre cei care s-au angajat în primele 3 luni din 2015 în județul nostru s-au numărat și persoane defavorizate, mai precis 22 de rromi.