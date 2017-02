1.000 de angajați ai Șantierului Naval Mangalia, concediați?

Ministrul Economiei, Alexandru Petrescu, a fost luni, 13 februarie, în vizită oficială la Mangalia. Scopul deplasării sale a fost acela de a verifica activitatea Șantierului Naval DMHI, care trece printr-o perioadă foarte proastă din punct de vedere financiar, înregistrând numeroase datorii și pierderi. Iar acest lucru prezintă, implicit, riscul ca mulți dintre angajați să își piardă locurile de muncă. În condițiile în care statul român deține 49% din acțiunile acestui șantier, ministrul Economiei are sarcina de a găsi rezolvările pentru aceste probleme, însă numai împreună cu partenerii sud-coreeni. „Marcăm un alt tip de gestionare a participațiilor statului. Este vorba despre o gestionare integrată, care implică toți factorii implicați în activitatea șantierului naval, nu doar a acționarilor. Ne interesează în mod special compania DMHI, care are o pondere importantă în economia județului Constanța, în special în zona de sud. Sunt 3.000 de angajați în această companie, iar dacă îi mai punem la socoteală și pe cei din companiile subcontractoare, vorbim de 6.000 de oameni în total. Tipul de business din Șantierul Naval Mangalia face parte din noua politică a Ministerului Economiei, unde punem accent ridicat pe prelucrare și vrem să fim un partener activ, în virtutea celor 49% din acțiunile acestei companii deținute de statul român”, a declarat ministrul Economiei. Chiar dacă autoritățile au anunțat că se străduiesc să readucă DMHI pe linia de plutire, sunt persoane care spun că situația este departe de a se redresa. Liderul sindicatului din cadrul DMHI, Florian Marin, a declarat că, după Paște, există riscul ca 1.000 de angajați să fie dați afară. În viziunea liderului de sindicat, singura soluție pentru rezolvarea situației este analizarea pierderilor șantierului din ultimii doi ani. În schimb, reprezentantul Executivului a precizat că nu i s-a comunicat nicio intenție privind reducerea de personal. Mai mult, ministrul Economiei a explicat că a cerut conducerii companiei să facă în așa fel încât să își păstreze personalul calificat pe care îl are în prezent. „Oamenii au fost formați cu mari eforturi și mari costuri, iar dacă actualii angajați dispar, e greu de găsit alții în loc”, a declarat Petrescu.

PIERDERI FINANCIARE FOARTE MARI! CE E DE FĂCUT

În cadrul conferinței de după vizită, ministrul Economiei a declarat că DMHI a înregistrat pierderi constante în ultimii cinci ani, iar valoarea datoriilor ajunge la aproximativ 800 de milioane de dolari. Totuși, spune Petrescu, problemele se resimt la nivel mondial, în întreaga companie Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd, acționarul majoritar. De aceea, ministrul Economiei a anunțat că va contacta Guvernul sud-coreean, pentru a se înțelege asupra pachetului de asistență financiară oferit companiei în vederea redresării. La nivel local, Petrescu a sugerat mai multe soluții. „Ar trebui să își diversifice portofoliul de clienți și să se axeze mai mult pe alte tipuri de activități, nu numai pe construcția de nave. Trebuie să intre și în zona de reparații, și în zona de livrare de componente, de încheiere a parteneriatelor cu alte șantiere navale din lume”, a declarat Petrescu.