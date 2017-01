1.000 de bugetari încasează lunar 14.000 lei din pensie şi salariu

Angajaţii care primesc pensie specială de la stat şi salariu încasează în medie, lunar, aproape 14.000 lei (3.300 euro), iar statul cheltuie anual aproximativ 20 milioane euro cu plata pensiilor speciale, a declarat consilierul premierului Emil Boc pe probleme de muncă şi protecţie socială, Mihai Şeitan. “Proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu va intra în dezbatere publică la sfîrşitul lunii martie, urmînd să intre în Parlament în luna aprilie, pentru dezbatere în regim de urgenţă, iar legea se va aplica cel mai probabil de la data de 1 iulie\", a afirmat consilierul de stat. Guvernul intenţionează să interzică cumulul pensiei cu salariul pentru angajaţii ce încasează de la stat mai mult decît salariul mediu pe economie. “Principiul este simplu. Toţi cei care cîştigă în acest an mai mult decît 1.693 lei lei vor trebui să aleagă între a rămîne angajaţi la stat sau a ieşi la pensie. Indiferent de soluţia pe care o vor alege angajaţii, statul va economisi aproape 20 de milioane de euro în fiecare an\", a spus Şeitan. El susţine că introducerea acestei legi nu-i va afecta pe profesori, doctori, actori şi asistenţi maternali, ci doar pe cei cu pensii speciale, care lucrează în administraţia centrală şi locală. “În acest moment au pensii de peste 5.000 de lei aproape o mie de angajaţi din administraţia centrală. Sigur, există şi angajaţi în administraţia locală care cumulează salarii cu pensii foarte mari, însă numărul acestora este mult mai mic\", a explicat Şeitan. Oficialul mai spune că, prin introducerea acestei legi, \"Executivul urmăreşte deblocarea unor posturi din aparatul central ce ar putea fi ocupate de oameni mai tineri, bine calificaţi\". La rîndul său, ministrul Muncii, Marian Sârbu, a declarat, ieri, că angajaţii de la stat care beneficiază de pensii de serviciu, în baza unor legi speciale, sînt magistraţii, parlamentarii, funcţionarii publici, diplomaţii, aviatorii, militarii şi poliţiştii. “Am avut o discuţie şi cu reprezentanţii FMI în legătură cu pensiile speciale din România, însă i-am informat că această problemă nu ţine de responsabilitatea Ministerului Muncii, întrucît nu noi am dat acele legi speciale“, a spus Sârbu. Pe de altă parte, plafonul egal cu un salariu mediu brut pe economie în funcţie de care va fi interzis cumulul pensiei cu salariul plătit de stat nu va fi aplicat în cazul persoanelor numite în funcţii publice precum cele numite de preşedinte la Curtea Constituţională (CC) sau de Parlament ca secretari generali. \"Sînt cîteva funcţii publice, puţine, care se numesc prin Constituţie şi acolo nu poţi să intervii, pentru că sînt funcţii numite. Acolo nu se ia în consideraţie că sînt sau nu pensionari\", a declarat Şeitan. El a arătat că interdicţia de cumul al salariului cu pensia va fi valabilă în principal pentru persoanele ieşite la pensie în baza unor legi speciale, precum personalul din armată, poliţie şi diplomaţie.