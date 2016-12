1.000 de cazuri de criminalitate informatică în 2012

Criminalitatea informatică în România creşte de la an la an. O analiză a Serviciului de Combatere a Criminalităţii Informatice din cadrul Inspectoratului de General al Poliţiei Române (IGPR) arată că anul trecut au fost descoperite peste 1.000 de astfel de cazuri. „Criminalitatea informatică este într-un trend crescător, nu numai în România, ci peste tot în lume. Probabil că aspectul financiar cu precădere face ca acest lucru să fie în atenţia celor interesaţi de a comite activităţi ilicite şi să aibă acest trend crescător de la an la an“, a declarat şeful Serviciului de Combatere a Criminalităţii Informatice, Virgil Spiridon. Potrivit IGPR, diversitatea şi noutatea sunt două chestiuni care caracterizează criminalitatea informatică în România. Aceste lucruri se aplică şi în cazul fraudelor la licitaţii de bunuri pe internet, care au căpătat noi valenţe din cauza unor noi servicii folosite pe internet, cum ar fi transferul de bani sau plata virtuală. Metodele prin care calculatoarele sunt virusate facilitând accesul infractorilor la datele personale ale utilizatorului sunt deja cunoscute în mediul online. De asemenea, există un alt tip de virus care blochează computerul, pe ecran apărând sigla Poliţiei sau a altor instituţii. În acel moment utilizatorului i se cere să plătească o anumită sumă de bani pentru a i se debloca calculatorul, a exemplificat oficialul Poliţiei Române.