1.000 de ceferişti constănţeni protestează la Bucureşti

Sindicaliştii din calea ferată vor organiza, miercuri, un miting în faţa Ministerului Transporturilor, urmat de un marş pînă la Palatul Victoria. Aceste acţiuni au fost aprobate de Primăria Capitalei pentru 29 aprilie, în intervalul 10.30 - 14.00, astfel că la proteste vor participa 10.000 de feroviari din toată ţara. Mitingul va avea loc în faţa Ministerului Transporturilor, între orele 10.30 şi 12.30, fără ca traficul să fie restricţionat. Sindicaliştii vor pleca apoi, în marş, spre Piaţa Victoriei, pe traseul Calea Griviţei - Strada Polizu - Strada Buzeşti - Guvern, fără a avea voie să staţioneze în faţa Executivului. Potrivit preşedintelui Uniunii Sindicale \"Feroviarul\" Constanţa, Vasile Anghel, la miting vor participa circa 1.000 de lucrători feroviari din subordinea Regionalei CFR Constanţa. \"Am discutat cu oamenii şi am primit confirmări pentru 1.000 de participanţi din Constanţa, Tulcea, Ialomiţa şi Călăraşi. S-a ajuns în această situaţie întrucît cei din conducerea Ministerului Transporturilor refuză să dialogheze cu noi, dar acesta este doar începutul. Dacă pînă acum au fost doar tatonări pentru că am întîmpinat Paştele sau ne pregătim de 1 Mai, de luna viitoare, acţiunile sindicale vor deveni mult mai consistente\", a declarat Anghel. Pe de altă parte, preşedintele Alianţei Federaţiilor Naţionale CFR, Ion Molea, a declarat, săptămîna trecută, că sindicaliştii vor protesta în această luna în Capitală, urmînd ca, la începutul lunii mai, o delegaţie a sindicaliştilor CFR să expună problemele cu care se confruntă la Bruxelles, la Comisia de Transporturi.