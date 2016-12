1.000 de cereri pentru locuinţă, 75 noi unităţi locative

LOCUINŢE SOCIALE După locurile de muncă, locuinţele sunt pe locul 2 în topul solicitărilor din partea cetăţenilor. Sunt atât de multe cereri încât autorităţile locale nu le fac faţă. O situaţie de acest gen se înregistrează şi la Cernavodă, unde Primăria are înregistrate aproape 1.000 de solicitări pentru acordarea de apartamente şi garsoniere. Lipsa de spaţii de locuit din Cernavodă a determinat autorităţile locale să caute diverse soluţii pentru mărirea fondului locativ al oraşului. În acest sens, Primăria a achiziţionat, de la o firmă privată din localitate, un imobil, situat în cartierul Columbia, unde urmează să fie amenajate locuinţe sociale. „Este vorba despre o clădire a unei societăţi aflate în insolvenţă, care are 105 unităţi locative şi pe care le vom transforma în 40 de garsoniere şi 35 apartamente cu două camere”, a spus Hânsă. El a adăugat că administraţia locală se străduieşte să cumpere acest imobil de mai mulţi ani. „De fiecare dată, preţul cerut pentru clădire era prea mare, firma care deţinea clădirea solicitând peste trei milioane de lei. Din fericire, după zeci de negocieri, am plătit până într-un milion de lei”, a spus Hânsă.

LUCRĂRI În noul imobil vor fi mutate, cu prioritate, persoanele ale căror locuinţe au ars în 16 februarie, când 20 de familii din Cernavodă, însumând 70 de persoane, au rămas pe drumuri în urma unui incendiu devastator, care a cuprins un imobil din cartierul Columbia. De asemenea, primarul a afirmat că în imobil vor fi mutate şi persoanele ale căror locuinţe au fost distruse în timpul inundaţiilor din anii anteriori. “Jumătate dintre locuinţe vor fi acordate cazurilor sociale, iar celelalte vor fi închiriate persoanelor aflate în lista de aşteptare a Primăriei”, a punctat edilul din Cernavodă. Vineri, specialiştii de la Direcţia de Urbanism a Primăriei au demarat, oficial, procedurile de realizare a proiectului tehnic. „Amenajarea noului cămin social ar putea dura şi doi ani”, a conchis Hânsă.