1.000 de copii se nasc cu malformaţii cardiace

Începînd de ieri şi pînă în 30 septembrie, se va desfăşura campania “Şansă la viaţă, şansă la noi amintiri”, primul proiect de amploare pentru sprijinirea copiiilor ce suferă de malformaţii cardiace, acţiune lansată de Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant. Campania are drept scop amenajarea unui nou bloc operator la Institutul de Boli Cardiovasculare, dar şi specializarea în străinătate a personalului medical, cu ajutorul fondurilor strînse pe parcursul derulării ei. Medicii specialişti au prezentat statistici triste: “în România vin pe lume, annual, aproximativ 1.000 de copii cu malformaţii cardiace; 900 dintre ei necesiă intervenţie chirurgicală în primul an de viaţă”. Specialiştii sînt de părere că este nevoie de numeroase resurse umane, mai mult decît materiale şi că în astfel de afecţiuni este necesar ca neapărat să se intervină în primul an de viaţă. Din păcate, mai ales în mediul rural, copiii sînt aduşi mult prea tîrziu. Pentru ca demersurile să înceapă cît mai repede, compania care a iniţiat campania a donat suma de 300.000 de dolari, suma necesară pentru noul bloc operator fiind de 550.000 de dolari. Atît iniţiatorii, cît şi medicii spun că vor iniţia şi campanii de informare şi educare a părinţilor, atît în privinţa necesităţii de a descoperi eventualele malformaţii la timp, încă din timpul sarcinii, cît şi pentru a se prezenta din timp la medic, înainte de împlinirea vîrstei de un an.