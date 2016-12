1.000 de elevi, în aşteptarea unei săli de sport

Comuna Ostrov, care are peste 1.000 de elevi, este una dintre puţinele unităţi administrativ - teritoriale din judeţ care nu beneficiază de o sală de sport. În zadar au fost demersurile primarului comunei, Niculae Dragomir, care a tot încercat să înduplece fostele guvernări portocalii să aloce fondurile necesare pentru construcţia unei astfel de săli. „Un exemplu bun este faptul că suntem în aşteptare la Compania Naţională de Investiţii, de mai bine de patru ani, cu un proiect de construcţie a unei săli de sport. S-au construit săli în tot felul de comune, unde sunt mai puţin de 100 de elevi, dar pentru comuna Ostrov, care are peste 1.000 de elevi, nu s-au găsit bani. Singurele promisiuni au fost legate de faptul că am fost trecuţi pe lista de aşteptare”, a spus Dragomir, care a precizat că pentru o astfel de sală nu s-ar cheltui mai mult de 1,5 milioane de lei. Primarul Dragomir a spus că speranţele îndeplinirii acestui vis pentru elevii din comună, în special pentru cei din localitatea Ostrov, nu sunt pierdute, mai ales că, acum, spune el, are de partea sa Guvernul USL. În acest sens, Niculae Dragomir a afirmat că, după 1 ianuarie, va purta o serie de discuţii la Bucureşti, cu noua guvernare, pentru a rezolva problema construcţiei sălii de sport. „Construcţia unei săli de sport la Ostrov ar fi extrem de utilă pentru copiii din zonă, care, în sezonul rece, efectuează orele de sport pe unde apucă”, a adăugat Dragomir.