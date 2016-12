1.000 km de cale ferată închişi, alţi 4.000 km scoşi la licitaţie

Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a anunţat, ieri, în cadrul unui forum, că vor fi închişi 1.000 de km de cale ferată la nivelul întregii ţări, iar alţi 4.000 km cale ferată vor fi scoşi la licitaţie. \"Sunt 1.000 de km de cale ferată pe care nu mai circulă niciun tren şi pe care calea ferată îi are în momentul acesta în exploatare. Nu există banii pentru mentenanţă. Reţeaua are peste 20.000 km, vom ajunge la 15.000 km: 1.000 km se închid, iar ceilalţi sunt scoşi la licitaţie. Sunt liniile neinteroperabile care vor fi exploatate şi întreţinute de companiile private, ceea ce va duce la diminuarea costurilor de mentenanţă pe care le are CFR Infrastructură în acest moment şi este doar o parte din planul de restructurare pe care îl avem la nivelul companiilor care, aşa cum am mai spus, au acumulat în ultimii zece ani datorii care însumează astăzi 1% din Produsul Intern Brut al României\", a spus Boagiu. Ministrul a precizat că programul va începe de îndată ce vor fi publicate liniile şi când actele normative vor fi aprobate de Guvern. Totodată, Boagiu a afirmat că licitaţiile vor demara luna aceasta, \"dacă vor fi publicate, sau pe site-uri, în procedura de transparenţă\". Potrivit unui proiect de act normativ publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), instituţia vrea să închidă 1.474 km din infrastructura feroviară proprietate publică a statului, aflată în administrarea MTI şi dată în concesiune CFR SA, de pe 129 secţii de circulaţie din ţară. În proiect se menţionează că, până la această dată, \"o serie de părţi ale infrastructurii feroviare nu prezintă atractivitate pentru operatorii de transport feroviar şi nu sunt utile nici pentru activităţile proprii ale CFR SA. Totodată, părţile de infrastructură feroviară neexploatate sunt afectate de cele mai multe ori de furturi şi devastări, ceea ce conduce la cheltuieli suplimentare importante pentru completarea infrastructurii cu componentele sustrase sau distruse, iar prin reutilizarea elementelor componente ale părţilor de infrastructură feroviară neexploatate şi devenite excedentare se pot realiza economii importante\". Astfel, printre altele, de pe secţia Bucureşti Nord-Bucureşti - Azuga se vor închide 10,54 km de cale ferată, de pe Bucureşti Nord-Agigea-77,59 km, de pe Galaţi-Făurei-48,44 km, de pe Tecuci – Bârlad – Iaşi – Ungheni Prut - 40,62 km sau de pe secţia Războieni- Episcopia Bihor - 62,48 kilometri. În scrisoarea de intenţie convenită de Guvern cu FMI se menţiona, printre altele, că Guvernul vrea să închidă 1.000 km de cale ferată. \"Reducerea serviciilor va îmbunătăţi şi perspectiva financiară pentru CFR Infrastructură. Se vor închide 1.000 de km de cale ferată până în august şi vor fi dezvoltate planuri pentru întreţinerea şi eficientizarea a 6.000 km de cale ferată. O alternativă ar fi închiderea şi a acestor 6.000 km (30% din sistem). Un plan strategic va ţinti reducerea cu 25% a pierderilor şi eliminarea arieratelor noi în 2011\" se menţionează în scrisoarea de intenţie.