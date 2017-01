10.000 de constănţeni au sărbătorit Euro-Revelionul în Piaţa Ovidiu

La cumpăna dintre ani, peste 10 mii de constănţeni au participat la unul dintre cele mai grandioase spectacole ale ultimilor ani, Euro-Revelionul organizat de Primăria Municipiului Constanţa. Piaţa Ovidiu a devenit neîncăpătoare după ce zecile de mii de constănţeni au luat cu asalt perimetrul special amenajat pentru a sărbători cel mai important revelion din viaţa lor, care le-a adus integrarea în marea familie europeană. Spectacolul a debutat în forţă cu un recitalul al interpretei de muzică dance Alina Sorescu. A urmat cunoscuta trupă Parlament după care pe scenă a urcat cîntăreaţa argentiniană Analia Selis, al cărei recital a fost întrerupt de focurile de artificii de la miezul nopţii. Punctul culminant al Euro-Revelionului a fost atins cu cîteva momente înainte de trecerea în noul an cînd, fluturînd steguleţe tricolore sau înstelate, constănţenii au devenit cetăţeni europeni pe acordurile Odei Bucuriei, imnul oficial al Uniunii Europene. Momentul a fost marcat de un fascinant spectacol de lumină şi culoare creat de explozia de artificii, care au luminat cerul timp de un sfert de oră. Sărbătoarea a continuat cu un concert susţinut de cunoscuta trupă germană Culture Beat. Atmosfera de sărbătoare i-a încîntat deopotrivă pe cei mici cît şi pe vîrstnicii prezenţi în Piaţa Ovidiu, la primul revelion organizat în stradă la Constanţa. Momentele au fost imortalizate de sutele de camere video şi foto sau de telefoanele mobile. “Nu am mai văzut asemenea foc de artificii de cînd sînt. Este într-adevăr ceva de excepţie aici la Constanţa şi mă bucur că am întîmpinat intergarea în Uniunea Europeană în cel mai plăcut mod cu putinţă“ a spus Marin Gheorghe, un pensionar care a petrecut Euro-Revelionul alături de soţie şi cei dragi în Piaţa Ovidiu. Nici cei mai mai tineri nu s-au lăsat mai prejos. Au sărbătorit, au dansat şi cîntat imnul Uniunii Europene într-o adevărată explozie de bucurie. “Sînt fericit şi plin de speranţă, atît pentru noul an cît şi pentru cei ce vor veni. Sîntem acum europeni şi locuim într-un oraş european. Cred că nu voi uita prea repede momentele de acum, cu atît mai mult cu cît alături de mine este şi viitoarea mea soţie. Sper să fie de bun augur. Oricum, un spectacol ca cel din seara aceasta, este mai rar întîlnit“ a spus Marius Mihalache, un constănţean care este student în Bucureşti. Un punct de atracţie s-a dovedit a fi şi Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, situat în Piaţa Ovidiu, care a fost deschis toată noaptea pentru vizitatori. Zecile de poliţişti şi jandarmii care au asigurat ordinea spun că Euro-Revelionul Constanţei a fost unul liniştit, nefiind înregistrat vreun incident.