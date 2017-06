10.000 de euro de la stat dacă îţi cumperi maşină „verde“!

Din ce în ce mai mulţi români îşi cumpără autoturisme ecologice. Numai în primele patru luni ale anului, numărul achiziţiilor de acest gen a crescut de aproape două ori (181%) în comparație cu aceeași perioadă din 2016, până la 548 de unități, relevă statistica Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultată de Agerpres.

Conform datelor oficiale, în perioada ianuarie - aprilie 2017, față de primele patru luni din anul precedent, ponderea autoturismelor „verzi” (electrice și hibride) în totalul livrărilor realizate s-a situat la 1,7%. În această marjă, vânzările de mașini electrice 100% au crescut cu 142,1%, iar cele hibride cu 185,2%.

De asemenea, numai în luna aprilie a acestui an au fost comercializate 141 de mașini prietenoase cu mediul, în scădere cu 22,9% în comparație cu luna anterioară, când s-au înregistrat 183 de exemplare.

În topul celor mai comercializate mărci auto electrice 100%, în primele patru luni ale anului, primul loc a fost ocupat de BMW, cu 14 unități, urmat de Mercedes-Benz (11), Audi (7), Volkswagen (4), Volvo (3) și Porsche (2). De asemenea, cele mai multe mașini hibride vândute în România, din ianuarie până în aprilie, au fost înregistrate de Toyota (451 de unități), urmată de Lexus (45), Kia (3), Land Rover, Mercedes Benz și Ford (câte o unitate).

Statistica oficială arată că, la nivelul anului trecut, numărul autovehiculelor electrice și hibride noi vândute în România a fost de 1.183 de unități, în creștere cu 138% față de anul 2015. Din acest total, 167 de exemplare sunt autovehicule 100% electrice.

Ministerul Mediului a anunțat că, începând cu data de 18 mai 2017, persoanele fizice și cele juridice pot accesa Programele de stimulare a înnoirii Parcului auto național - "Rabla Clasic" și "Rabla Plus”. Bugetul alocat pentru acest an în cazul programului "Rabla Clasic" se situează la 180 de milioane de lei, iar cel pentru "Rabla Plus" la 45 de milioane de lei. Potrivit ministrului Mediului, Grațiela Gavrilescu, subvenția acordată în cadrul programului "Rabla Plus" pentru mașinile sută la sută electrice este de 10.000 de euro, iar valoarea voucherului acordat în 2017 rămâne la 6.500 de lei, similar cu cel din 2016 și 2015. "Noutatea în acest program este că persoanele care vor să acceseze finanțare prin "Rabla Plus" și au acasă o mașină mai veche de 8 ani nu trebuie neapărat să o caseze. Ei pot merge direct la dealer și să solicite subvenția de 10.000 de euro. În schimb, cetățenii care au acasă o mașină mai veche de 8 ani și vor să o caseze pot adăuga la cei 10.000 de euro încă 6.500 de lei obținuți din casare", a explicat ministrul Mediului. Oficialul a precizat, totodată, că în cazul achiziției de mașini ecologice hibrid plug-in se va acorda în acest an o subvenție de 4.500 de euro. „La această sumă se pot adăuga încă 6.500 de lei în cazul în care beneficiarul dorește să își caseze mașina mai veche de 8 ani", a explicat Gavrilescu.