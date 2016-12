10.000 de români și-au cumpărat vacanțele pe litoral în rate

Peste 10.000 de români care au mers în vară pe litoral şi-au cumpărat vacanţele cu cardurile de credit, numărul acestora crescând de peste cinci ori în ultimii doi ani, se arată într-un studiu al unei agenții de turism, potrivit căruia mai mult de jumătate dintre aceşti turişti au ales hotelurile all inclusive, relatează Mediafax. "Din cele aproximativ 6.000 de locuri (3.000 de camere) în hotelurile all inclusive de pe litoral, unde şi-au petrecut vacanţa în această vară aproximativ 35.000 de familii de români, peste 2.500 de familii (mai mult de 6.000 de persoane) au achiziţionat pachetele turistice cu cardurile de rate", a declarat pentru Mediafax Marius Usturoiu, proprietarul agenției românești care vinde cele mai multe pachete turistice pe litoral. Media vacanţei pe familie la all inclusive a fost în această vară a fost de aproximativ 2.500 lei, iar cele 2.500 de familii au plătit în 5-12 rate. Turiştii care folosesc cardurile de credit pot începe să plătească din luna octombrie ratele pentru vacanţa din vara anului viitor.