100.000 de lei amenzi date de Protecţia Consumatorilor într-o singură zi

După ce săptămîna trecută au pus lacăt pe un magazin fast-food şi un magazin de peşte, ieri, inspectorii Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor (CRPC) Constanţa au dat iama în rîndul comercianţilor care vînd produse specifice Paştelui. Pentru că realitatea demonstrează aproape la fiecare control că neregulile se ţin lanţ, încă de la prima măcelărie luată în vizor, respectiv societatea “Ataya” SRL din zona Piaţa Griviţei, inspectorii au găsit un adevărat dezastru. Cu toate că patronul fusese somat încă de săptămîna trecută să asigure condiţii pentru un comerţ civilizat, controlul a scos la iveală produse de carne nu tocmai bune de pus pe masa de Paşte. “Am făcut o descindere aici pentru că am cerut aplicarea unor măsuri de remediere, dar se pare că nimeni nu a înţeles să respecte legea. În galantare, produsele de carne nu se prezentau în condiţii normale, documentele de provenienţă lipseau, astfel că am fost nevoiţi să aplicăm o amendă de 300 de milioane de lei vechi şi să închidem magazinul pînă la remedierea deficienţelor. Aceeaşi situaţie am găsit-o şi la magazinul de legume şi fructe din apropiere, unde am aplicat o amendă de 300 de milioane de lei şi măsura de închidere a unităţii”, a declarat comisarul şef al CRPC Constanţa, Bogdan Dima. De ochii vigilenţi ai inspectorilor CRPC nu au scapat nici comercianţii din Piaţa Tomis III, unde patronii au încasat amenzi pentru lipsa elementelor de identificare a produsului, dar şi pentru comercializarea unor produse cu termen de valabilitate îndoielnic. “La magazinul Unalco SRL am găsit ouă care aveau ca termen de valabilitate data de 31 aprilie, însă această lună are doar 30 de zile. Se vede treaba că aici se potriveşte zicala cu afară este vopsit gardul, iar înăuntru este leopardul, pentru că am găsit ficat stricat şi alte produse care ar fi trebuit comercializate de mult timp. Drept urmare, am aplicat o amendă de 500 de milioane de lei şi am decis închiderea magazinului”, a mai afirmat Bogdan Dima.