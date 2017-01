100.000 de români cu infectii respiratorii

Într-o singura saptamâna, în România s-au înregistrat peste 122.400 de cazuri de infectii respiratorii - gripa, pneumonii, infectii acute ale cailor respiratorii superioare (IACRS) - potrivit unui raport al Centrului pentru prevenitia si controlul bolilor transmisibile (CPCBT). Cele mai multe cazuri, peste 100.000, au fost de infectii acute ale cailor respiratorii superioare. În acelasi interval, au fost înregistrate peste 19.000 de pneumonii si 775 de cazuri clinice de gripa, 301 dintre acestea necesitând internarea. Cele mai multe cazuri de gripa, 197, au fost înregistrate la pacienti din Bucuresti, urmat de Suceava (94), Arad (78), Bacau (71). Şi la Constanţa, în cadrul sistemului de supraveghere a infecţiilor respiratorii acute şi gripei, în săptămâna 2-8 noiembrie 2009, potrivit reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, au fost anunţate creşteri mari în rândul pneumoniilor şi IACRS. Astfel, au fost semnalate 1.042 de cazuri de pneumonii, din care 84 de persoane au fost spitalizate şi 3.265 de cazuri de infecţii acute ale căilor respiratorii superioare, din care 51 de persoane au fost îngrijite pe patul de spital. „Faţă de săptămâna precedentă, s-a înregistrat o creştere cu 28,8%, faţă de media ultimelor trei săptămâni s-a înregistrat o creştere cu 30,5%, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, o creştere a numărului de îmbolnaviri cu 45,7%”, a declarat dr. Dinisov. Potrivit Centrului pentru preventia si controlul bolilor transmisibile, fata de saptamâna 26 octombrie - 1 noiembrie, numarul de infectii respiratorii a înregistrat o crestere la nivel national de 43,5%. Relativ la aceeasi saptamâna de supraveghere a anului trecut, numarul total de infectii respiratorii este cu 89% mai mare. Specialistii spun ca ratele de incidenta cele mai crescute pentru IACRS si pentru pneumonii se înregisteaza la grupa de vârsta de sub un an, iar pentru gripa, la grupa de vârsta 15-29 ani. Ponderea internarilor de infectii acute ale cailor respiratorii superioare si pneumonii a fost de 5,8% din totalul internarilor, predominând internarile la grupa de vârsta de sub un an. În cadrul Sistemului sentinela de supraveghere a infectiilor respiratorii, Serviciul de Ambulanta a înregistrat, în perioada 2-8 noiembrie, peste 27.800 de solicitari, cea mai mare pondere a solicitarilor fiind pentru IACRS, la grupele de vârsta de 1-4 ani si 30-64 ani.