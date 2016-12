100.000$, marele premiu Global Battle of the Bands!

Competiţia naţională din acest an a Global Battle of the Bands (GBOB) se va desfăşura în perioada 26-28 noiembrie, la Arenele Romane din capitală. Celebrul concurs dedicat muzicii live, care reuneşte 12.000 de muzicieni din peste 30 de ţări, a ajuns la a şaptea ediţie pe plan mondial şi la a patra la nivel naţional.

Cei care doresc să se înscrie trebuie să ştie că grupul lor trebuie să aibă între doi şi 10 membri care să cânte live, indiferent de genul muzical abordat. Marele premiu GBOB 2010 va fi de 100.000 de dolari, iar finala trupelor câştigătoare din cele peste 30 de ţări se va derula în Malaezia. Toate cheltuielile de deplasare şi cazare pentru formaţiile finaliste vor fi suportate integral de GBOB.

Trupele care doresc să se înscrie în competiţie pot accesa site-ul evenimentului, secţiunea înregistrare. Vestea bună pentru cei interesaţi este că înscrierea pentru trupele româneşti este gratuită. Informaţiile despre regulament şi alte detalii se pot abţine de la organizatorul pentru România, compania Sfinx Experience, care joacă şi rolul de gazdă a concursului naţional GBOB. Astfel, ea va pune pune la dispoziţia publicului, în locaţia proprie de la Arenele Romane, 3.500 de locuri într-un cort încălzit şi va asigura întreaga producţie tehnică a show-ului.

Câştigătorii anteriori ai competiţiei naţionale sunt trupele Grimus (2007), The Marker (2008) şi Phenomenon (2009).