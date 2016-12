101 goluri înscrise duminică la Trofeul “Telegraf”

Duminică a fost ziua golurilor la a 23-a a ediţie a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din ţară rezervat veteranilor. În cele 16 partide s-au înscris 101 goluri, o medie de şase goluri pe meci, jocul ofensiv caracterizând cele mai multe dintre cele 34 de formaţii participante la ediţia din acest an. Câteva partide de duminică s-au remarcat prin răsturnări spectaculoase ale scorului, dar şi prin dârzenia jucătorilor, unii uitând, totuşi, de spiritul de fair-play care trebuie să fie în prim-plan la Trofeul “Telegraf”, o competiţie la care, uneori, orgoliile sunt prea mari. Duelul dintre FC Royal şi Real, din Grupa C, a fost un adevărat derby, Real revenind de la 1-3. Georgian Caraman, atacantul Realului, a reuşit, din nou, o triplă, dar primarul oraşului Babadag a ratat şi o lovitură de la 7 m. În acest meci am notat şi debutul la actuala ediţie al lui Ciprian Mozacu, autorul unei duble pentru FC Royal.

Confruntarea dintre SNC-Bialex Valea Dacilor şi CS Mihail Kogălniceanu a fost una a golgeterilor, Adrian Raftu marcând de şase ori pentru Valea Dacilor, iar Gabriel Bulai, de patru ori pentru Kogălniceanu.

În meciul Săgeata Stejaru - Intersport-Millenium am consemnat prima apariţie a unor jucători străini la Trofeul “Telegraf”, bulgarii Velin Jivcov (portar) şi Erol Redjibov Nedjetinov (fundaş) evoluând pentru Săgeata Stejaru. Tot la capitolul debuturi absolute la acest turneu se află Decebal Gheară, fostul fundaş al Farului jucând pentru echipa FC Constanţa.

Rezultatele înregistrate şi autorii golurilor - duminică, 19 ianuarie: FC Amicii - Inter Năvodari 4-6 (Tase Grosu 2, Ştefan Ciobanu, Marius Lucan / Nicolae Tudorici 2, Romi Mocanu 2, Cristian Mihăilă, Ioan Brici), Intersport-Millenium - Săgeata Stejaru 0-6 (Florin Săraru 3, Gioga Steriu 2, Dimu Anagnoste), Dinamo Spada - Victoria Cumpăna 1-3 (Sorin Zgubea / Stelică Miu, Valentin Niţulescu, Emanuel Başcoveanu), Telegraf - Olimpia Apă Canal 0-1 (Cristian Constantin), Intermacedonia-St. Mării - Liga Ofiţerilor 4-2 (George Pitu I 2, Marius Simeon-autogol, Stelian Carabaş / Ionuţ Diaconu, Viorel Ghiţă), Sian Image - CS Agigea 3-1 (Ionuţ Petcu 2, Marian Murgoci / Cristi Tăbăcaru), Capitol ‘84 - Obelisc Costineşti 3-3 (Traian Gări 2, Răzvan Dârmon / Dumitru Jeanu 2, Mircea Staicu), Vulturii Cazino - ACS Oportun Mangalia 4-0 (Adrian Smarandache 2, Nicolae Enciu, Lucian Galben), FC Royal - Real 3-3 (Ciprian Mozacu 2, Cristi Costea / Georgian Caraman 3), CFR - Tomis-Socep 5-1 (Cristi Arău 2, Mirel Micu, Actem Turgai-autogol, Nicolae Rotaru / Ioan Buliga), Municipal - Athletic Club 1973 6-4 (Denis Caval 2, Mihai Guliu, Nicolae Iosa-autogol, Şerbănică Toader, Sebi Stoianof / Ionuţ Carataş, Cirpian Bugeac, Andrei Marinescu, Marian Gherghescu), Cariocas - FC Constanţa 1-3 (Iancu Pripoi / Liviu Ştefan, Dănuţ Sîrbu, Cristi Şchiopu), Club 29 - Store 13-3 (Viorel Farcaş 2, Dorel Zaharia 2, Gabriel Chelariu 2, Ion Barbu 2, Marian Popa 2, Adrian Tănase, Adrian Slave, Cristian Poşircă / Mihai Badea, Velisa Seigean, Octavian Mihai), IMN Meconst - Perla Murfatlar 0-1 (Daniel Florea), Macedonia Ovidiu - FC Tomis 2012 1-3 (Constantin Dămăşaru / Constantin Costara, Ionel Păun, Tudorel Fugaru), SNC-Bialex Valea Dacilor - CS Mihail Kogălniceanu 8-5 (Adrian Raftu 6, Claudiu Mitu 2 / Gabriel Bulai 4, Ioan Treznea).

Turneul este organizat de cotidianul “Telegraf”, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.