1.027 de pacienți cu hepatita C au început tratamentul fără interferon

22:09:10 / 08 Mai 2016

Medicamente generice hepatita C

Intre timp stiinta si cercetarea medicala evolueaza. Un comunicat de presa din aprilie 2016 de la Congresul International al Ficatului (ILC) de la Barcelona anunta ca medicamentele generice pentru hepatita C sunt echivalente cu cele de marca: http://ilc-congress.eu/low-cost-generic-direct-acting-antiviral-treatment-hepatitis-c-equivalent-branded-formulations/ Acelasi comunicat poate fi gasit tradus in limba romana si la adresa: https://fixhepc.com/media/kunena/attachments/2064/2016_04_16_EASLILCPressRelease-GenericHCV.pdf Este vorba despre un studiu efectuat de un doctor din Australia, dr. James Freeman, privind pacientii tratati cu medicamente generice pentru hepatita C. Prezentarea sa de la Congresul International al Ficatului Barcelona, cu explicatii, poate fi regasita aici: http://fixhepc.com/forum/new-to-forum/969-fixhepc-information-translated-in-romanian-language.html sau in format PDF: http://fixhepc.com/media/kunena/attachments/2064/2016_04_23_Blog_REDEMPTION-1DAATrialsforHepatitisCpresentedattheInternationalLiverCongress2016_RO-EN.pdf