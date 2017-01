104 burse de studii în străinătate, prin Orizonturi Deschise

La finalul perioadei de înscrieri în programul Orizonturi Deschise derulat de Fundaţia Dinu Patriciu, 525 de tineri au fost declaraţi eligibili pentru bursele anuale în valoare individuală de 15.000 dolari. Bursele se acordă tinerilor români ce vor urma programe de master sau doctorat la cele mai importante universităţi ale lumii. Dintre aceştia, 56 de candidaţi sunt acceptaţi la universităţi în top 10 la nivel mondial, precum Harvard, Cambridge, Yale, Oxford, University College London, Imperial College London sau Massachusetts Institute of Technology (MIT). Alţi tineri români au aplicat pentru programe de MBA la primele trei şcoli de business din Europa, respectiv HEC Paris, London Business School sau INSEAD. Bursierii programului Orizonturi Deschise îşi asumă obligaţia de a se întoarce în ţară după finalizarea studiilor şi de a rămâne aici o perioadă egală cu durata programului urmat. “Perioada de înscrieri pentru bursele Orizonturi Deschise s-a încheiat în data de 15 iunie, concurenţa fiind evaluată la 7,2 candidaţi/bursă. Pentru anul de studiu 2010-2011 vom acorda 104 burse în valoare totală de 1.560.000 USD, dintre care 73 de burse sunt alocate noilor candidaţi, iar 31 de burse sunt destinate bursierilor ce au intrat în programul nostru anul trecut şi îşi continuă studiile.” spune Christina Buzatu, Coordonatoarea Programului. Programul naţional de burse private Orizonturi Deschise, derulat de Fundaţia Dinu Patriciu pentru al treilea an consecutiv, se bucură anul acesta de un juriu extins format din 14 personalităţi ale mediului academic şi societăţii româneşti. “Jurizarea dosarelor de candidatură pentru bursele ce vor fi acordate în anul de studiu 2010-2011 va fi asigurată anul acesta de un panel extins format din 14 personalităţi marcante ale societăţii româneşti. Suntem onoraţi să le avem alături şi suntem convinşi că împreună vom desemna cei mai valoroşi tineri români pe care să îi sprijinim să îşi îndeplinească visul de a studia în străinătate. Dorinţa noastră este să construim o elită a tinerilor inteligenţi, pasionaţi şi bine pregătiţi ce vor transforma România în viitorul apropiat” spune Tincuţa Baltag, Director General Fundaţia Dinu Patriciu. Câştigătorii burselor Orizonturi Deschise vor fi anunţaţi în data de 18 iulie a.c., pentru toate cele şase categorii de domenii susţinute prin program, respectiv Ştiinţe sociale şi umane; Ştiinţe economice; Inginerie, ştiinţe exacte şi IT; Medicină, biologie şi ştiinţele mediului; Arhitectură, design şi arte plastice; Alte domenii. Informaţii suplimentare legate de acordarea burselor sunt disponibile pe website-ul Fundaţiei www.fundatiadinupatriciu.ro, la secţiunea dedicată programului naţional de burse private Orizonturi Deschise.