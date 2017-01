La Monumentul Eroilor din comuna Mihail Kogălniceanu a fost organizată, ieri dimineaţă, o ceremonie militară dedicată împlinirii a 105 ani de la înfiinţarea Regimentului 36 Infanterie „Vasile Lupu“. Unitatea a fost organizată pe data de 1 aprilie 1909, prin Înaltul Decret nr. 1459, sub drapelul de luptă al Regimentului jertfindu-se mii de militari dobrogeni. Aceştia au luptat la Turtucaia, Arefu - Lereşti şi Mărăşeşti, în Primul Război Mondial, la Cotul Donului, Oarba de Mureş, Carei, în Ungaria şi în Cehoslovacia, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. „Sunt mândru că sunt un fost comandant al Brigăzii 36 Infanterie „Vasile Lupu“, care îşi are originea în unităţile din Mihail Kogălniceanu şi Topraisar. Istoria regimentului se leagă de istoria Dobrogei de după revenirea ei la patria mamă. Este o etapă foarte importantă, plină de jertfe, etapă de care trebuie să ţinem seama şi acum, pentru că există un element de continuitate, dat de faptul că în cazarma din Mihail Kogălniceanu există o bază, cu sprijin român, dar a SUA. Este un nou fel de a vorbi şi a gândi continuitatea istorică a Regimentului 36 Infanterie“, a declarat general-locotenent în rezervă Virgil Bălăceanu. „Ultima perioadă de existenţă a regimentului, 1951 - 2005, a fost desfăşurată în această cazarmă. Spre mândria noastră, regimentul a obţinut rezultate care l-au situat printre cele mai bune din Armata Română. Am fost primul regiment care a obţinut titlul de „Regiment de frunte“ şi am câştigat şi locul întâi la concursul „Cazarma noastră, casa noastră“. Sunt realizările noastre de suflet“, a declarat preşedintele filialei Constanţa a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria“, col. (r) Remus Macovei.