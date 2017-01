1,05 miliarde euro finanţare pentru agricultură în 2010

Bilanţul de final de an al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) confirmă absorbirea în 2010 de către agricultura românească a unor fonduri europene şi de la bugetul de stat totalizând peste 1,05 miliarde de euro. \"Din cei peste 1,05 miliarde de euro, aproximativ 600 de milioane de euro reprezintă plăţi către beneficiarii măsurilor de investiţii implementate de către APDRP. Totodată, peste 400 de milioane de euro sunt plăţile efectuate către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în contul Măsurilor de sprijin direct\", se arată într-un comunicat al agenţiei.

• 2010, ANUL INTRĂRII ÎN NORMALITATE • Conform directorului general adjunct Plăţi Proiecte din cadrul APDRP, Eugen Popescu, agenţia a reuşit abia în anul care se încheie să intre în normalitate din punctul de vedere al efectuării plăţilor. \"Putem spune că odată cu 2010 am început să intrăm în ritmul normal de plăţi. Faptul că APDRP a reuşit să plătească peste un miliard de euro pe parcursul unui singur an este o realizare care ne îndreptăţeşte să privim pozitiv anii care vor veni. Mă aştept ca în 2011 volumul plăţilor să fim mult mai mare faţă de acest an. Oricum, suntem pe drumul cel bun”, a declarat Eugen Popescu.

• APROAPE ZECE MILIARDE DE EURO PENTRU FINANŢARE • Suma disponibilă prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală până în anul 2013 depăşeşte 9,6 miliarde euro. Raportat la valoarea contractelor încheiate, au fost utilizate 49% din fonduri, 18% din acestea fiind deja plătite către beneficiari. Din aceste fonduri nerambursabile, peste opt miliarde de euro sunt bani alocaţi României de UE prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, restul provenind de la bugetul naţional.