1.050 de nevoiaşi şi-au văzut visul împlinit: au o casă

PREDAREA CHEILOR Cu lacrimi în ochi, peste 1.050 de constănţeni au primit ieri cheile de la locuinţele sociale construite în Campusul Social “Henri Coandă”. Odată cu primirea cheilor, au fost risipite şi îndoielile celor care nu au crezut într-o continuare a programului de locuinţe sociale demarat de Primăria Constanţa în anul 2011. Primarul Radu Mazăre, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu şi senatorii PSD Alexandru Mazăre şi Nicolae Moga au oferit cheile locuinţelor beneficiarilor acestui program. “Iată că ceea ce a promis primarul Radu Mazăre, ceea ce v-am promis eu ca preşedinte al CJC se întâmplă. Astăzi (n.r. - ieri) se repartizează încă şapte blocuri, echivalentul a încă 1.050 de constănţeni care primesc o locuinţă socială. La aceştia se adaugă şi cei care s-au mutat în vară şi ajungem la aproximativ 1.500 de constănţeni care au o locuinţă. Această acţiune este unică în România şi în multe ţări, inclusiv în Uniunea Europeană. Vă spun acest lucru după ce au trecut alegerile locale. De regulă, la noi se spune înainte de alegeri şi pe urmă nu se face nimic. Uite că noi facem în continuare”, a declarat Nicuşor Constantinescu .

PROGRAMUL CONTINUĂ Primarul Radu Mazăre a fost abordat de mai multe persoane că îi reproşau că nu au primit încă o locuinţă. „În această fază I, în cele 8 blocuri, au intrat aproximativ 1.500 de oameni. Ceilalţi care au nevoi, au probleme, dorm în celofane, în bordeie, care au copii, care nu au căldură, care şi-ar fi dorit să intre şi ei acum, vor intra. Să se liniştească, să nu fie disperaţi că nu vor mai apuca să intre în case! Vor intra în program toţi cei care au nevoie, aşa cum am spus de la bun început”, a declarat Radu Mazăre. El a subliniat că un astfel de proiect nu se realizează uşor. „De 20 de ani, în România nu s-au făcut asemenea locuinţe sociale. Este un efort mare pe care îl fac Primăria, Consiliul Judeţean Constanţa care ne-a ajutat cu apa şi canalizarea, Electrica. Este un efort pe care l-a făcut constructorul, care nici măcar nu a avut profit. Le mulţumesc tuturor, ingineri şi muncitori, care, în perioada verii, pe căldura aia sufocantă, când la televizor toată lumea plângea de caniculă, stăteau şi lucrau în acest cartier ca să puteţi intra în case”, a explicat Mazăre.

CADOU PENTRU PRIMAR Blocurile inaugurate ieri nu reprezintă decât sfârşitul primei faze din etapa I. „Este în lucru faza a II-a, care se finaliza curând, adică încă 3-4 blocuri în următoarele două luni, şi alte 5 blocuri peste alte două luni. Ca atare, vor mai intra încă 1.500 de oameni în această fază a II-a. După aceea, vom începe etapa a doua a proiectului, anul viitor, unde vom mai face tot atâtea blocuri. Şi dacă spunem că facem, vom face. Aşa cum a spus şi Nicuşor, nu este o promisiune de campanie. Înţelegem şi aşa am crezut întotdeauna, să ne ţinem promisiunile. Vom construi aceste locuinţe sociale până când terminăm problema celor care au nevoie în Constanţa”, a afirmat Mazăre. Campusul social „Henri Coandă” nu înseamnă doar blocuri de locuinţe. Aleile care în prezent sunt pietruite, vor fi asfaltate. Va fi amenajat şi un loc de joacă. Se va face şi o biserică. Aici se va deschide şi un magazin al pensionarului, la fel ca cele care funcţionează deja în municipiul Constanţa, cu statut special, şi cu cele mai ieftine produse. Va fi şi o secţie de poliţie. „O să fie amenajată o mică sală, asemenea unui club, unde o să puteţi să veniţi ori de câte ori doriţi pentru a schimba două vorbe, mai beţi un ceai, mai bârfiţi, mai faceţi politică. Atenţie însă! Va fi un administrator pentru trei blocuri. Vă rog frumos să păstraţi curăţenia şi să nu distrugeţi. Cei care distrug plătesc. Le vom rezilia contractele şi îi trimitem înapoi sub cerul liber”, a spus primarul. Aşa cum era şi normal, cele 7 blocuri inaugurate ieri au fost sfinţite de un sobor de preoţi condus de Înalt Prea Sfinţia Sa Teodosie, care la finalul slujbei i-a oferit primarului Radu Mazăre o cruce cu apă sfinţită de la Muntele Athos. „De multe ori, când am întâlniri cu lume multă, ajung acasă foarte obosit, stors de puteri. Când am defilat în costum de ţar în această vară şi am avut bastonul de la IPS, nu am mai simţit această oboseală. Am vorbit cu IPS şi l-am rugat să îmi dea un talisman pe care să îl port mereu. Mi-a zis că îmi pregăteşte ceva special. Nu am ştiut nici eu până astăzi când am primit această cruce cu apă sfinţită de la muntele Athos. O voi purta ori de câte ori voi ieşi în mulţime”, a spus Mazăre.