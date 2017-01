107 FM frecvenţa radioului american de la Mihail Kogălniceanu

“Good morning, America! Bună dimineaţa, România!”, este salutul cu care începe, în fiecare zi, de mai bine de o săptămînă, matinalul de la Radio AFN. “American Forces Network” (AFN) este postul de radio al militarilor americani cantonaţi în baza de la Mihail Kogălniceanu şi are o arie de emisie de circa opt kilometri. “Am încercat să aducem cît mai aproape de soldaţi un colţ din SUA, dar şi soldaţii români se pot familiariza cu o parte din cultura noastră. AFN este un post de radio care este ascultat în mai multe baze din Europa. AFN România va transmite emisiuni în direct pînă la finalul exerciţiului militar româno-american “Proof of Principle”, adică pînă pe 22 octombrie” , a declarat maiorul James Rowlins, din cadrul Armatei SUA. Radioul cu circuit închis este ascultat atît de militarii români, cît şi de cei americani. “În fiecare zi, în cadrul emisiunilor noastre avem fraza zilei în limba română. Astfel, am învăţat să spunem diferite expresii uzuale. Transmitem live, în fiecare dimineaţă, de la ora 6:00 la 10:00 şi după-amiaza, de la 15:00 la 19:00. Avem ştiri locale, dar şi multă muzică”, a declarat sergentul Randall Jackson, unul dintre DJ postului de radio. Cei care lucrează pentru AFN radio spun că emisiunile sînt o combinaţie de ştiri, informaţii utile şi multă muzică. “Avem muzică rock, tehno, pop, country. Este muzică pentru toate gusturile. Din păcate, muzică românească nu prea avem. Sperăm să ne aducă muzică chiar colegii noştri români. Cred că în acest mod, soldaţii români şi cei americani vor interacţiona mai bine. Am fost DJ şi în Germania şi copiii dintr-o localitate apropiată bazei ne ascultau zilnic. Practic, au crescut cu muzica pe care o ascultau la radioul nostru. Chiar dacă nu vom sta mult timp în baza de la Mihail Kogălniceanu, sper ca şi localnicii să ne asculte”, a spus Randall Jackson. Postul de radio îşi desfăşoară activitatea într-un vehicul, acest lucru permiţînd deplasarea în diferite zone ale Europei. “Aparatura este foarte nouă. Venim din Polonia, unde am stat două săptămîni. Cred că reuşim prin intermediul acestui radio să îi facem prin militari să se simtă mai aproape de casă. Prin intermediul radioului, reuşim să transmitem foarte uşor ştiri, dar şi informaţii despre deplasarea trupelor în diferite teatre de operaţiuni”, a declarat sergentul Jackson. Mai mult decît atît, pe frecvenţa de 107 FM soldaţii cantonaţi în bază pot face dedicaţii. “Îi încurajăm să facă acest lucru. Ne dorim să avem o emisiune interactivă, de aceea, atît militarii români şi americani pot face dedicaţii şi pot slicita ce melodii doresc”, a spus DJ-ul american. Chiar dacă este un radio cu circuit închis, reprezentanţii AFN radio susţin că au autorizaţie de funcţionare care va expira în luna noiembrie. Pe de altă parte, reprezentanţii Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) susţin că va trebui să emită un aviz de retransmisie sau o licenţă pe perioadă determinată. Preşedintele CNA, Răsvan Popescu, a declarat că postul de radio este cuprins într-un acord internaţional dintre România şi SUA. \"Este un post în limba engleză, retransmis aproape în întregime, şi este prins într-un acord internaţional dintre România şi SUA în legătură cu care CNA a fost informat de Ministerul Apărării şi pentru care li s-a alocat o frecvenţă de către ANRCTI (Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, n.r.) . Foarte probabil că vom acorda fie un aviz de retransmisie, fie o licenţă pe perioadă determinată, pentru că este o chestiune temporară şi postul emite pînă la jumătatea lunii noiembrie\", a declarat Răsvan Popescu. Mai mult decît atît, doi dintre cei care lucrează pentru AFN filmează atît antrenamentele soldaţilor, cît şi momentele de respiro, în care militarii fac excursii, vizitează Constanţa sau doar se relaxează în bază. Aceste reportaje sînt trimise în Germania şi difuzate în majoritatea bazelor americane din Europa. Doi dintre cei şase membri ai echipei radioului de la Kogălniceanu se află în Bulgaria, participînd alături de soldaţii americani şi bulgari la exerciţiul Lion Strike. Echipa AFN România intenţionează să efectueze şi transmisiuni TV în direct de la exerciţiile militare din România şi Bulgaria, care vor reprezenta o premieră pentru American Forces Network în ambele state. Din 1943, American Forces Network Europe a oferit militarilor americani, familiilor lor şi angajaţilor civili ai Departamentului Apărării staţionaţi în Europa cele mai bune servicii de televiziune şi radio americane. American Forces Radio and Television Service (AFRTS) este o agenţie a Departamentului Apărării din Statele Unite, care oferă servicii radio şi TV militarilor americani staţionaţi în întreaga lume.