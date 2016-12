1.071 de locuri în căminele „Ovidius”

Universitatea „Ovidius” Constanţa a organizat, ieri, şedinţa premergătoare cazării studenţilor în căminele universităţii, pentru anul de studiu 2012 - 2013, şedinţă condusă de rectorul unităţii de învăţământ, prof. univ. dr. Tiberius Epure. „Pentru cazarea studenţilor în noul an universitar menţinem aceeaşi politică de taxe, cu toate că tarifele ar trebui majorate din cauza inflaţiei. Astfel, tarifele sunt de 250 lei pentru studenţii la forma de învăţământ cu taxă şi 150 de lei pentru studenţii la forma de învăţământ fără taxă. Dacă tarifele au rămas neschimbate, în schimb am ridicat calitatea serviciilor în toate căminele universităţii”, a declarat prof.univ.dr. Epure. În cadrul şedinţei de ieri s-a definitivat situaţia studenţilor bursieri, cazurile sociale, situaţia studenţilor cu probleme cu dizabilităţi, precum şi a studenţilor sosiţi la Universitatea „Ovidius” prin programe de mobilităţi (schimburi de experienţă, burse Erasmus etc.). Astfel, din cele 1.410 locuri disponibile în căminele universităţii pentru noul an, au rămas pentru studenţii români 1.071 de locuri. „În căminele Universităţii „Ovidius” pot fi cazaţi studenţi care nu au domiciliul stabil în municipiul Constanţa, care nu au avut abateri disciplinare şi nu au fost sancţionaţi disciplinar, în următoarea ordine de priorităţi: studenţi care sunt cazuri sociale (integralişti), studenţi la forma de învăţământ zi fără taxă, studenţi la forma de învăţământ cu taxă, în ordinea descrescătoare a mediilor”, a declarat directorul educativ şi reprezentantul oficial coordonare-cazări din cadrul universităţii constănţene, lect. univ. dr. ec. Cristian Moşnianu. Bonurile pentru cazare se vor distribui pe 28, 29 şi 30 septembrie, între orele 9.00 - 13.00, la cantina universităţii (etaj), de pe b-dul. Mamaia nr.124.