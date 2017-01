11 ani de închisoare pentru înjunghierea colegului de celulă

Judecat pentru că a încercat să-şi omoare un coleg de celulă, un deţinut din Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă a fost condamnat, vineri, de Curtea de Apel Constanţa, la 11 ani de închisoare. Magistraţii au respins apelul declarat de Banu Done, de 29 ani, din Constanţa, împotriva sentinţei instanţei de fond, dar hotărârea nu este definitivă. Potrivit rechizitoriului, pe 27 martie 2010, în jurul orei 8.30, Done s-a repezit cu un cuţit la colegul lui de celulă, Florin Călin, de 31 ani, pe care l-a înjunghiat în abdomen. Din cercetări a reieşit că Done este închis în penitenciar pentru executarea unei pedepse de 14 ani, sub acuzaţia de omor şi lucra la frizeria penitenciarului, iar Călin ispăşeşte 20 de ani de detenţie tot pentru omor, el lucrând la spălătorie. Cei doi sunt colegi de cameră şi nu au avut niciun conflict până în dimineaţa zilei de 27 martie, când Done s-a luat la ceartă cu Călin întrucât, cu o seară înainte, acesta a refuzat să îi împrumute un scaun. Supărat că este înjurat de mamă şi numit „bulangiu”, Călin i-a cerut colegului să înceteze. Done a ripostat violent şi s-a dus până la patul lui Călin, înarmat cu un cuţit de 18 cm, şi l-a înjunghiat. Călin a apucat să îi tragă un pumn în faţă lui Done înainte de a striga că a fost înjunghiat, iar şeful de cameră i-a despărţit pe cei doi scandalagii. Gardienii au intervenit şi l-au transportat pe rănit la Spitalul Penitenciar Poarta Albă, însă rănile suferite au impus transferarea deţinutului la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Deţinutul a fost supus unei intervenţii chirurgicale de urgenţă pentru a-i fi salvată viaţa. În privinţa cuţitului, Done a spus că îl avea de la Călin, apoi a revenit asupra declaraţiei şi a spus că l-a luat de la spălătorie. Audiat de instanţă, Banu Done, de 28 ani, din Constanţa, a recunoscut că şi-a înjunghiat colegul de celulă, însă a susţinut că ar fi fost provocat.