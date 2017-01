11 medalii pentru elevii constănțeni din programul ”Hai la Olimpiadă!”

Pentru a sprijini elevii înzestrați să facă performanță în domeniul științelor, Fundația eMag și BCR a lansat în 2012 programul ”Hai la Olimpiadă!”, prin care a înființat centre de pregătire pentru elevi la discipline precum Fizică, Matematică sau Informatică. Anul trecut, un astfel de centru a fost înființat și la Constanța, iar în prezent, 217 elevi din județ se pregătesc săptămânal cu 6 profesori de fizică, pentru a face performanță în acest domeniu. Rezultatele elevilor sunt remarcabile, așa că din cei 25 de elevi pe care județul nostru i-a trimis la Olimpiada Națională de Fizică, 17 fac pregătire în centrul ”Hai la Olimpiadă!”, centru ce activează la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” din Constanța. Mulți dintre elevii calificați la națională au obținut rezultate foarte bune, așa că centrul se poate lăuda cu 3 medalii de aur, 3 de argint și 5 de bronz obținute de elevii constănțeni. Karina Sânziana Stelea (clasa a VII-a), Gabriel Octavian Jitea (clasa a VIII-a) și Răzvan Mihai Ursu (clasa a X-a) au reușit performanța de a câștiga trei medalii de aur la Olimpiada Națională de Fizică de anul acesta și au fost premiați cu trei mențiuni din partea Ministerului Educației. La rândul lor, Darius Gabriel Mardaru (clasa a VII-a), Robert Gabriel Păscălău (clasa a VIII-a) și Mircea Daniel Sîrbu (clasa a XI-a) au obținut trei medalii de argint la faza națională a olimpiadei de Fizică. Cele cinci medalii de bronz au fost câștigate de elevii constănțeni Ana Maria Ailiesei (clasa a VI-a), Miruna Corina Ilie (clasa a VII-a), Traian Enache (clasa a VIII-a), Mihnea Ștefan Georgescu (clasa a IX-a) și George Pantelimon Prodan (clasa a X-a). Totodată, Miruna Maria Răduț a fost premiată cu o mențiune de onoare.

ÎNCĂ 2 CENTRE DE PREGĂTIRE LA CONSTANȚA

”Împreună cu profesorul Ion Băraru am implementat centrul de pregătire la fizică, și vrem ca în continuare să facem deschidem încă 2 centre pentru matematică și informatică, de la toamnă. Pentru noi contează ca la aceste centre de pregătire să vină cei mai buni profesori de fizică din județ și să îi adune pe cei mai buni elevi din județ. În plus, începând cu anul școlar viitor, vom dota mai bine laboratorul de fizică al liceului pentru partea experimentală de care elevii au nevoie, pentru că nu se poate face performanță fără echipamente performante”, a declarat președintele Fundației eMag, Tudor Vlad. Profesorul Ion Băraru, care coordonează centrul de pregătire, a vorbit despre rezultatele remarcabile ale elevilor, care nu se concentrează doar în jurul fizicii. ”Toți elevii din centru au venit de la olimpiadele naționale cu premii sau cu mențiuni. Dar este remarcabil faptul că majoritatea dintre ei se dezvoltă pluridisciplinar și sunt implicați în mai multe proiecte și concursuri”, a explicat prof. Băraru. Elevii pasionați de științe sunt aduși la centrul de pregătire încă din clasa a VI-a, și au ocazia să se pregătească cu cei mai buni profesori. ”Încă de la începutul anului, când am început să facem fizica la școală am fost îndrumată să vin la centru de către profesoară. De atunci fac pregătire și deși este puțin greu, este plăcut. Am obținut și medalia de bronz la Olimpiada Națională de Fizică. Mă pregătesc de la începutul anului, iar în ultimele 2 săptămâni am făcut pregătire mai intens”, a povestit Ana Maria Ailiesei, elevă în clasa a VI-a, la Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” din Năvodari.