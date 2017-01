11 milioane de euro pentru prevenirea dezastrelor

LANSARE La Centrul Internaţional de Conferinţe Neptun a avut loc, ieri, lansarea proiectului româno-bulgar „Joint Risk Monitoring During Emergencies In The Danube Area Border“. Cu un buget nerambursabil în valoare de 11.508.928.63 euro, din care 3,56 milioane euro pentru Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), proiectul are ca obiectiv principal îmbunătăţirea pregătirii şi intervenţiei la urgenţe, prevenire eficientă, monitorizare şi limitarea consecinţelor dezastrelor şi lupta pentru combaterea poluării factorilor de mediu în zona eligibilă a programului. „Proiectul are ca obiectiv direct înbunătăţirea pregătirii şi dotării personalului care intervine în caz de calamitate, atât român cât şi bulgar. El face parte din „Axa prioritară 2“, program care are ca ţintă utilizarea durabilă şi protecţia resurselor naturale ale mediului şi promovarea unui management al riscului eficient în zona transfrontalieră. Proiectul are ca termen 36 de luni, iar IGSU urmează să primească o autospecială de decontaminare personal, o autospecială de decontaminare tehnică, patru autospeciale cu apă şi spumă, o autoscară, o autospecială pentru transport scafandri, şapte costume pirotehnice şi un echipament de transport de persoane aerian“, a declarat inspectorul general al IGSU, colonel Marcel Lucaciu. Şeful IGSU a menţionat că noua tehnică nu va fi afectată de reducerile de personal având în vedere că, în majoritatea cazurilor, maşinile noi le vor înlocui pe cele vechi.

MONITORIZARE PE DUNĂRE Reprezentanţii IGSU spun că s-a reuşit obţinerea acestei finanţări datorită implicării în program şi a omologilor bulgari. Alături de autoriţăţile române, o mare parte din bani vor fi direcţionaţi şi către Direcţia Generală de Pompieri şi Protecţie Civilă - Ministerul de Interne a Bulgariei, Inspectoratul Regional de Mediul şi Apă Veliko Târnovo, Universitatea Sf. Cyril şi Sf. Metodius - Veliko Târnovo, din Bulgaria. „Garda de Mediu va fi dotată cu autoturisme de teren, laboratoare şi seturi de probe, iar partenerii de la centrul de cercetare din Craiova vor monta pe Dunăre un sistem de prevenţie a poluării aerului şi apei“, a declarat Silvian Ionescu, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu. Printre obiectivele proiectului se numără şi crearea unui sistem integrat pentru prevenirea dezastrelor provocate de grindină în regiunea de frontieră Dolj-Vidin şi extinderea acestuia asupra întregii regiuni transfrontaliere România-Bulgaria şi stabilirea unui model comun de gestionare a riscului de inundaţii în zona de frontieră a Dunării.