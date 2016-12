1,1 milioane de euro pentru Spitalul Judeţean

Consiliul Judeţean Constanţa a alocat, în ultima şedinţă, desfăşurată ieri, 1,1 milioane de euro pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, bani pe care a reuşit să îi recupereze din cadrul unui program ISPA. “Programul ISPA a fost finalizat, dar până în prezent nu reuşisem să recuperăm banii pe care noi îi pusesem ca garanţie a autorităţii judeţene. După numeroase întâlniri cu reprezentanţii Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare am reuşit să-i convingem să ne luăm aceşti bani înapoi, care erau blocaţi, deşi noi finalizasem proiectul. Suma va fi direcţionată către capitolul sănătate şi a fi folosită pentru reabilitarea Spitalului Judeţean. Suma pe care o alocăm este mică în comparaţie cu nevoile Spitalului Judeţean, dar este un pas. Cu siguranţă va trebui să găsim banii necesari achiziţionării de echipamente medicale atât de necesare asigurării unui act medical de calitate”, a declarat vicepreşedintele CJC Cristinel Dragomir. Amendamentul propus de acesta a fost introdus în rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, hotărâre aprobată ieri de consilierii judeţeni. O altă hotărâre importantă votată de consilierii judeţeni s-a referit la alocarea unei sume pentru organizarea campaniei de strângere de fonduri “Dă o Speranţă”. Prin hotărârea adoptată, CJC nu face decât să vină în ajutorul cetăţenilor care suferă din cauza unor boli grave şi foarte grave, dar pe care statul i-a uitat şi spune că nu are banii necesari pentru tratamente. “În cadrul acestei campanii se va organiza şi un teledon, prin care dorim să strângem fonduri pentru a-i ajuta pe cei care chiar au nevoie. De-a lungul timpului, în cadrul şedinţelor CJC au fost aprobate mai multe hotărâri prin care alocăm fonduri pentru oamenii foarte bolnavi. De fiecare dată am solicitat atât Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate cât şi Ministerului Sănătăţii să ne sprijine, dar ne-au spus că nu au bani. Am încercat să-i ajutăm şi noi atât cât am putut şi cât ne-a lăsat bugetul”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Numai în şedinţa de ieri au fost aprobate 19 hotărâri prin care s-au alocat 85.000 de lei şi 75.000 de euro pentru diferite cazuri, sociale sau medicale, foarte grave. În continuarea şedinţei, consilierii locali au aprobat şi o hotărâre privind schimbarea denumirii Şcolii Populare de Arte şi Meserii Constanţa în Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Theodor Burada”. În debutul şedinţei, consilierii judeţeni au asistat la depunerea jurământului de către consilierul judeţean PDL Hristu Tararache, care i-a luat locul Cristinei Brânzoi, care şi-a prezentat demisia din funcţia de consilier judeţean.